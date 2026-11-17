путин прибыл в Китай, где планирует встретиться с Трампом и Си
Киев • УНН
путин прибыл в китайский Шэньчжэнь, где на этой неделе встретится с Трампом и Си Цзиньпином. Также он примет участие в саммите АТЭС.
В то время как Украина и её союзники собрались в Брюсселе, российский диктатор владимир путин прибыл в Китай, передаёт УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
На этой неделе владимир путин примет участие в трёхсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.
Си, Трамп и путин на саммите обсудят "мир в мире" - Пекин16.11.26, 16:40 • 5598 просмотров
Глава кремля прибыл в город Шэньчжэнь, расположенный на юго-востоке Китая.
В течение следующих двух дней он также примет участие в саммите АТЭС.
путин и Си Цзиньпин 18 ноября обсудят Украину за рабочим завтраком16.11.26, 16:13 • 14321 просмотр