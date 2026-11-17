Владимир Путин

В то время как Украина и её союзники собрались в Брюсселе, российский диктатор владимир путин прибыл в Китай, передаёт УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

На этой неделе владимир путин примет участие в трёхсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Си, Трамп и путин на саммите обсудят "мир в мире" - Пекин

Глава кремля прибыл в город Шэньчжэнь, расположенный на юго-востоке Китая.

В течение следующих двух дней он также примет участие в саммите АТЭС.

путин и Си Цзиньпин 18 ноября обсудят Украину за рабочим завтраком