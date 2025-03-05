В Белом доме не уточняют сроки паузы в обмене разведданными с Украиной
Киев • УНН
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт не дала четкого ответа о длительности приостановки обмена разведданными с Украиной. Она подтвердила пересмотр финансирования и направила за деталями в Совет нацбезопасности и ЦРУ.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт не сказала определенно, является ли пауза в обмене разведданными с Украиной временной или постоянной, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Я считаю, что Совет национальной безопасности сказал мне по этому поводу, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины, как вы видели, приостановку финансирования. Что касается вопросов разведки, я бы также направил вас либо в Совет национальной безопасности, либо в ЦРУ", - сказала Ливитт в ответ на вопрос Кейтлан Коллинз из CNN.
На вопрос, рассматривает ли администрация возобновление военной помощи Украине, Ливитт ответила: "Это пауза для пересмотра".
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