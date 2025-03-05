У Білому домі не уточнюють терміни паузи в обміні розвідданими з Україною

Прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт не сказала однозначно, чи є пауза в обміні розвідданими з Україною тимчасовою чи постійною, передає УНН з посиланням на CNN.

"Я вважаю, що Рада національної безпеки сказала мені з цього приводу, що вони призупинили або переглядають фінансування України, як ви бачили, призупинення фінансування. Що стосується питань розвідки, я б також направила вас або в Раду національної безпеки, або в ЦРУ", - сказала Лівітт у відповідь на запитання Кейтлан Коллінз з CNN.

На запитання, розглядає чи адміністрація відновлення військової допомоги Україні, Лівітт відповіла: "Це пауза для перегляду".

Директор ЦРУ розкрив деталі "паузи" у допомозі США Україні: сподівається, що "на розвідувальному фронті" вона мине

Раніше

Журналісти Fox повідомили, що директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив паузу з постачаннями зброї та розвідданих Україні.