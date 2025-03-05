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У Білому домі не уточнюють терміни паузи в обміні розвідданими з Україною

Київ • УНН

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Прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт не дала чіткого відповіді про тривалість призупинення обміну розвідданими з Україною. Вона підтвердила перегляд фінансування і направила за деталями в Раду національної безпеки та ЦРУ.

У Білому домі не уточнюють терміни паузи в обміні розвідданими з Україною

Прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт не сказала однозначно, чи є пауза в обміні розвідданими з Україною тимчасовою чи постійною, передає УНН з посиланням на CNN.

"Я вважаю, що Рада національної безпеки сказала мені з цього приводу, що вони призупинили або переглядають фінансування України, як ви бачили, призупинення фінансування. Що стосується питань розвідки, я б також направила вас або в Раду національної безпеки, або в ЦРУ", - сказала Лівітт у відповідь на запитання Кейтлан Коллінз з CNN.

На запитання, розглядає чи адміністрація відновлення військової допомоги Україні, Лівітт відповіла: "Це пауза для перегляду".

Директор ЦРУ розкрив деталі "паузи" у допомозі США Україні: сподівається, що "на розвідувальному фронті" вона мине05.03.2025, 15:40 • 21665 переглядiв

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