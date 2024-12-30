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У Південній Кореї запросили ордер на арешт відстороненого президента Йоля - Reuters

У Південній Кореї запросили ордер на арешт відстороненого президента Йоля - Reuters

Київ • УНН

 • 20844 перегляди

Слідча група Південної Кореї запросила ордер на арешт екс-президента Юн Сок Йоля через спроби введення воєнного стану. Рішення про арешт ухвалить суд, поки триває розгляд справи про імпічмент.

Об'єднана слідча група Південної Кореї запросила ордер на арешт відстороненого президента Юн Сок Йоля. Причиною стали його спроби запровадити воєнний стан у країні та ігнорування викликів на допити. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що рішення про видачу ордера на арешт ухвалить суд після розгляду запиту.

Юн Сок Йоль був відсторонений від посади після імпічменту, який парламент ініціював через його рішення тимчасово ввести воєнний стан. Питання про його остаточне відсторонення або поновлення на посаді залишається на розгляді Конституційного суду, який має винести вердикт протягом 180 днів.

Перше підготовче засідання суду відбулося в п’ятницю. Запит адвокатів Юна про перенесення слухань було відхилено, і наступне засідання призначено на 3 січня.

Нагадаємо

Раніше президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголошував введення воєнного стану в країні: для "знищення про-північнокорейських сил і підтримки конституційного порядку". У Сеулі відбулися сутички між громадянами і військовими, які заблокували будівлю парламенту. Лідер опозиційної Демократичної партії Лі Джемен підкреслив, що воєнний стан є антиконституційним і суперечить інтересам суспільства.

Опозиційні партії Південної Кореї ініціювали імпічмент президента Юн Сок Йоля через запровадження воєнного стану.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль пережив спробу імпічменту. Однак майбутнє його президентства залишається невизначеним через кризу, спричинену короткочасним указом про запровадження воєнного стану.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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