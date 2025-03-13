Більшість американців вважають економічну політику Трампа нестабільною - опитування

Більшість американців вважають дії президента США Дональда Трампа в економічній сфері занадто нестабільними. Про це свідчать результати останнього соціологічного опитування Reuters/Ipsos, пише УНН.

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Питання яке поставили респондентам виглядало так: "Чи є кроки Трампа, що призводять до хитання економіки, занадто непередбачуваними?".

Близько 57% американців вважають, що президент Дональд Трамп занадто непостійний у своїх діях, спрямованих на оздровлення економіки США. Зокрема, це стосується його агресивної стратегії оподаткування імпорту, що налякала фондовий ринок.

Третина респондентів сказали, що дії Трампа не були надто непередбачуваними, а 11% не були впевнені або не відповіли. Приблизно кожен третій республіканець сказав, що дії Трампа були занадто непередбачуваними.

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Водночас, пише Reuters, 79% республіканців під час дводенного опитування зазначили, що згодні з твердженням, що дії Трампа в економіці "окупляться у довгостроковій перспективі". Це свідчить про те, що деякі люди в партії президента не у захваті від його стилю правління, але погоджуються з суттю його політики.

При цьому 41% загалом - і лише 5% серед демократів сказали, що політика Трампа врешті-решт окупиться.

Близько 70% респондентів опитування - зокрема дев'ять з 10 демократів та шість з 10 республіканців - заявили, що очікують на підвищення тарифів, що зробить продукти й інші регулярні покупки дорожчими.

Близько 61% респондентів в опитуванні заявили, що головним пріоритетом Трампа має бути стримування зростання цін.

Опитування було проведене 11-12 березня. У ньому взяли участь 1422 дорослих американця по всій країні. Похибка для всіх респондентів становить 3 процентних пункти.

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