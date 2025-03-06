Майже половина американців не згодні з підходами Трампа щодо завершення війни в Україні - опитування
Київ • УНН
45% громадян США не схвалюють підхід Трампа до завершення війни в Україні, тоді як 40% підтримують його методи. 21% повністю схвалюють його дії, а 36% категорично не згодні з ними.
Майже половина (45%) громадян США не схвалюють підхід глави Білого дому Дональда Трампа до питання завершення війни в Україні. Про це свідчать результати опитування Economist-YouGov, повідомляє УНН із посиланням на The Washington Post.
Деталі
Зазначається, що трохи менше (40%) американців відповіли, що підтримують методи Трампа по завершенню війни в Україні.
При цьому 21% опитаних повністю схвалюють його дії в цьому напрямку, а 36% американців категорично не схвалюють методи президента США.
Це не великий розрив. Але це гірше, ніж його (Трампа - ред.) загальний рейтинг схвалення
На думку авторів, ключовою причиною такої позиції громадян США є те, як Трамп говорить про війну, "підхід, з яким американці явно не згодні".
Нагадаємо
70% громадян США не вважають Україну винною у розв'язанні війни з росією. Серед демократів таких 81%, серед республіканців - 62%.
Майже вдвічі більше громадян США вважають "диктатором" Трампа, а не Зеленського - опитування21.02.25, 16:16 • 27091 перегляд