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15 березня, 19:03 • 120068 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180614 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145510 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137382 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116578 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107504 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102871 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140309 перегляди

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Майже вдвічі більше громадян США вважають "диктатором" Трампа, а не Зеленського - опитування

Майже вдвічі більше громадян США вважають "диктатором" Трампа, а не Зеленського - опитування

Київ • УНН

 • 27007 перегляди

41% американців вважають Дональда Трампа "диктатором", тоді як Володимира Зеленського - лише 22%. 71% опитаних громадян США назвали диктатором президента рф володимира путіна, згідно з дослідженням YouGov.

Більшість американців вважають президента Сполучених Штатів Дональда Трампа більшим "диктатором", ніж президента України Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією YouGov, повідомляє УНН.

Деталі

За даними соціологів, на запитання "Чи вважаєте Ви Дональда Трампа диктатором" ствердно відповіли 41% опитаних, негативну відповідь дали 45% респондентів.

При цьому аналогічне запитання було поставлене стосовно президента України. Володимира Зеленського вважають "диктатором" близько 22% американців, але протилежної думки дотримуються 45% респондентів.

Крім того, дослідники громадської думки запитали громадян США, чи вважають вони диктатором володимира путіна. Ствердну відповідь на це питання дали 71 відсоток американців, негативну - лише 9%.

Контекст

Днями глава Білого дому Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів". За його словами, нинішній рейтинг чинного глави держави обвалився до 4%. У свою чергу сам Зеленський заявив, що це російська дезінформація, і, на жаль, президент США Дональд Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі.

Заяву Трампа також гостро розкритикували лідери Чехії, Фінляндії, Німеччини, Норвегії та Великої Британії.

Фон дер Ляєн та Зеленський співголовуватимуть на засіданні у понеділок у Києві - речник21.02.25, 13:39 • 24310 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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