Майже вдвічі більше громадян США вважають "диктатором" Трампа, а не Зеленського - опитування

Більшість американців вважають президента Сполучених Штатів Дональда Трампа більшим "диктатором", ніж президента України Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією YouGov, повідомляє УНН.

Деталі

За даними соціологів, на запитання "Чи вважаєте Ви Дональда Трампа диктатором" ствердно відповіли 41% опитаних, негативну відповідь дали 45% респондентів.

При цьому аналогічне запитання було поставлене стосовно президента України. Володимира Зеленського вважають "диктатором" близько 22% американців, але протилежної думки дотримуються 45% респондентів.

Крім того, дослідники громадської думки запитали громадян США, чи вважають вони диктатором володимира путіна. Ствердну відповідь на це питання дали 71 відсоток американців, негативну - лише 9%.

Контекст

Днями глава Білого дому Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів". За його словами, нинішній рейтинг чинного глави держави обвалився до 4%. У свою чергу сам Зеленський заявив, що це російська дезінформація, і, на жаль, президент США Дональд Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі.

Заяву Трампа також гостро розкритикували лідери Чехії, Фінляндії, Німеччини, Норвегії та Великої Британії.

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