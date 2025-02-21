Почти вдвое больше граждан США считают диктатором Трампа, а не Зеленского - опрос

Большинство американцев считают президента Соединенных Штатов Дональда Трампа большим "диктатором", чем президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov, сообщает УНН.

Детали

По данным социологов, на вопрос "Считаете ли Вы Дональда Трампа диктатором" утвердительно ответили 41% опрошенных, отрицательный ответ дали 45% респондентов.

При этом аналогичный вопрос был задан в отношении президента Украины. Владимира Зеленского считают "диктатором" около 22% американцев, но противоположного мнения придерживаются 45% респондентов.

Кроме того, исследователи общественного мнения спросили граждан США, считают ли они диктатором Владимира Путина. Утвердительный ответ на этот вопрос дали 71 процент американцев, отрицательный - лишь 9%.

Контекст

На днях глава Белого дома Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов". По его словам, нынешний рейтинг действующего главы государства обвалился до 4%. В свою очередь сам Зеленский заявил, что это российская дезинформация, и, к сожалению, президент США Дональд Трамп живет в этом дезинформационном пространстве.

Заявление Трампа также остро раскритиковали лидеры Чехии, Финляндии, Германии, Норвегии и Великобритании.

Фон дер Ляйен и Зеленский будут сопредседательствовать на заседании в понедельник в Киеве - спикер