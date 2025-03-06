Почти половина американцев не согласны с подходами Трампа к завершению войны в Украине - опрос
Киев • УНН
45% граждан США не одобряют подход Трампа к завершению войны в Украине, в то время как 40% поддерживают его методы. 21% полностью одобряют его действия, а 36% категорически не согласны с ними.
Почти половина (45%) граждан США не одобряют подход главы Белого дома Дональда Трампа к вопросу завершения войны в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Economist-YouGov, сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Детали
Отмечается, что чуть меньше (40%) американцев ответили, что поддерживают методы Трампа по завершению войны в Украине.
При этом 21% опрошенных полностью одобряют его действия в этом направлении, а 36% американцев категорически не одобряют методы президента США.
Это не большой разрыв. Но это хуже, чем его (Трампа - ред.) общий рейтинг одобрения
По мнению авторов, ключевой причиной такой позиции граждан США является то, как Трамп говорит о войне, "подход, с которым американцы явно не согласны".
Напомним
70% граждан США не считают Украину виновной в развязывании войны с россией. Среди демократов таких 81%, среди республиканцев - 62%.
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