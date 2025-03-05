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70% американців не вважають, що Україна більше винна у розв'язанні війни - опитування

Київ • УНН

 • 19682 перегляди

70% громадян США не вважають Україну винною у розв'язанні війни з росією. Серед демократів таких 81%, серед республіканців - 62%, згідно з опитуванням Ipsos для Reuters.

70% американців не вважають, що Україна більше винна у розв'язанні війни - опитування

Абсолютна більшість громадян США  не вбачають провини України в нападі з боку росії. Про це свідчать результати свіжого соціологічного опитування, проведеного міжнародною дослідницькою компанією Ipsos на замовлення Reuters, пише УНН.

Деталі

70% опитаних відповіли, що не вважають Україну більше винуватою у війні, лише 7% респондентів мають таку думку. 23% не знають або не відповіли на питання, чи Україна більше винна в тому, що почалась війна з росією.

Серед респондентів-демократів 81% сказали, що Україна не несе більшу відповідальність за початок війни, серед республіканців таких 62%. 11% респондентів-республіканців вважаю, що Україна більш винна у розв’язанні війни. 

Опитування проводилось серед 1174 дорослих американців 3-4 березня 2025 року. Похибка становить не більше як 5%.

Нагадаємо

41% американців вважають Дональда Трампа "диктатором", тоді як Володимира Зеленського - лише 22%. 71% опитаних громадян США назвали диктатором президента рф володимира путіна, згідно з дослідженням YouGov.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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