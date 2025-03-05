Абсолютна більшість громадян США не вбачають провини України в нападі з боку росії. Про це свідчать результати свіжого соціологічного опитування, проведеного міжнародною дослідницькою компанією Ipsos на замовлення Reuters, пише УНН.

Деталі

70% опитаних відповіли, що не вважають Україну більше винуватою у війні, лише 7% респондентів мають таку думку. 23% не знають або не відповіли на питання, чи Україна більше винна в тому, що почалась війна з росією.

Серед респондентів-демократів 81% сказали, що Україна не несе більшу відповідальність за початок війни, серед республіканців таких 62%. 11% респондентів-республіканців вважаю, що Україна більш винна у розв’язанні війни.

Опитування проводилось серед 1174 дорослих американців 3-4 березня 2025 року. Похибка становить не більше як 5%.

Нагадаємо

41% американців вважають Дональда Трампа "диктатором", тоді як Володимира Зеленського - лише 22%. 71% опитаних громадян США назвали диктатором президента рф володимира путіна, згідно з дослідженням YouGov.