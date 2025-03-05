70% американцев не считают, что Украина больше виновна в развязывании войны - опрос
Киев • УНН
70% граждан США не считают Украину виновной в развязывании войны с россией. Среди демократов таких 81%, среди республиканцев - 62%, согласно опросу Ipsos для Reuters.
Абсолютное большинство граждан США не видят вины Украины в нападении со стороны россии. Об этом свидетельствуют результаты свежего социологического опроса, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos по заказу Reuters, пишет УНН.
Детали
70% опрошенных ответили, что не считают Украину более виновной в войне, лишь 7% респондентов имеют такое мнение. 23% не знают или не ответили на вопрос, виновна ли Украина больше в том, что началась война с россией.
Среди респондентов-демократов 81% сказали, что Украина не несет большую ответственность за начало войны, среди республиканцев таких 62%. 11% респондентов-республиканцев считают, что Украина более виновна в развязывании войны.
Опрос проводился среди 1174 взрослых американцев 3-4 марта 2025 года. Погрешность составляет не более 5%.
Напоминаем
41% американцев считают Дональда Трампа "диктатором", тогда как Владимира Зеленского - лишь 22%. 71% опрошенных граждан США назвали диктатором президента РФ Владимира Путина, согласно исследованию YouGov.