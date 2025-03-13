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Большинство американцев считают экономическую политику Трампа нестабильной - опрос

Киев • УНН

 • 14345 просмотра

Опрос Reuters/Ipsos показал, что 57% американцев считают действия Трампа в экономике слишком непредсказуемыми, особенно в отношении импортных тарифов. 70% ожидают роста цен.

Большинство американцев считают экономическую политику Трампа нестабильной - опрос

Большинство американцев считают действия президента США Дональда Трампа в экономической сфере слишком нестабильными. Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического опроса Reuters/Ipsos, пишет УНН.

Детали

Вопрос, который задали респондентам, выглядел так: "Являются ли шаги Трампа, приводящие к шатанию экономики, слишком непредсказуемыми?"

Около 57% американцев считают, что президент Дональд Трамп слишком непостоянен в своих действиях, направленных на оздоровление экономики США. В частности, это касается его агрессивной стратегии налогообложения импорта, что напугало фондовый рынок.

Треть респондентов сказали, что действия Трампа не были слишком непредсказуемыми, а 11% не были уверены или не ответили. Примерно каждый третий республиканец сказал, что действия Трампа были слишком непредсказуемыми.

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В то же время, пишет  Reuters, 79% республиканцев во время двухдневного опроса отметили, что согласны с утверждением, что действия Трампа в экономике "окупятся в долгосрочной перспективе". Это свидетельствует о том, что некоторые люди в партии президента не в восторге от его стиля правления, но соглашаются с сутью его политики.

При этом 41% в целом - и только 5% среди демократов сказали, что политика Трампа в конце концов окупится.

Около 70% респондентов опроса - в частности девять из 10 демократов и шесть из 10 республиканцев - заявили, что ожидают повышения тарифов, что сделает продукты и другие регулярные покупки более дорогими.

Около 61% респондентов в опросе заявили, что главным приоритетом Трампа должно быть сдерживание роста цен.

Опрос был проведен 11-12 марта. В нем приняли участие 1422 взрослых американца по всей стране. Погрешность для всех респондентов составляет 3 процентных пункта.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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