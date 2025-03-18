В США значна кількість громадян підтримують посилення допомоги Україні - опитування

Станом на сьогоднішній день, коли війна росії проти України триває вже більше трьох років, 46% американців переконані, що США роблять недостатньо, щоб допомогти нашій державі у цій війні. Таким чином, підтримка допомоги Україні в американському суспільстві зросла на 16 % у порівнянні з груднем минулого року, пише УНН з посиланням на Gallup.

Деталі

У той же час частка тих, хто вважає, що США роблять занадто багато (30%) або ж достатньо (23%) для України, скоротилася.

Досі найвищий відсоток американців, які вважали, що США роблять недостатньо, щоб допомогти Україні, становив 38% і був зафіксований під час первинного вимірювання цього питання у серпні 2022 року.

Тоді думки розділилися більш рівномірно: 36% сказали, що США надають належну кількість підтримки, а 24% вважали, що роблять занадто багато.

У першій половині 2023 року американці стали більше задоволені залученням США, оскільки до червня кількість тих, хто сказав, що вони надають достатній обсяг допомоги Україні, зросла до 43%.

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Однак незабаром думка змінилася на тлі критики деяких республіканських лідерів щодо обсягу допомоги, яку США надають Україні для ведення війни. У жовтні 2023 року 41% опитаних вважали, що США занадто багато роблять для допомоги Україні. Також два опитування 2024 року показали, що думки розділилися, хоча близько 40% все ще кажуть, що США роблять занадто багато.

Останнє посилення переконання американців, що США роблять недостатньо для допомоги Україні пояснюється збільшенням кількості прихильників такої думки серед виборців обох політичних партій. Зокрема, кількість таких людей серед прибічників Демократичної партії зросла на 31%, а серед прихильників Республіканської партії на 14%. Причому серед республіканців зменшилася кількість тих, хто вважає, що США забагато роблять для України.

Інші результати опитування у березні 2025 року показали наступні результати:

53% американців хочуть, щоб США допомогли Україні повернути територію, навіть якщо це затягне конфлікт. 63% вважають, що жодна зі сторін не виграє війну.

Доповнення

Пекін може надати допомогу у відбудові України "відповідно до побажань сторін". Про це заявив речник Китайського агентства з міжнародного розвитку та співробітництва, також відомого як China Aid Лі Мін.

Розмови про повоєнну підтримку України актуалізувалися після обіцянки президента США Дональда Трампа припини війну в Україні.

Перший заступник прессекретаря Білого дому Гаррісон Філдс заявив, що президент США Дональд Трамп серйозно налаштований у контексті майбутньої розмови з російським диктатором володимиром путіним.