Китай заявив, що готовий взяти участь у післявоєнній відбудові України
Київ • УНН
Пекін може надати допомогу Україні у відбудові, враховуючи побажання обох сторін, заявив представник China Aid, коментуючи слова Зеленського про можливу допомогу Китаю.
Пекін може надати допомогу у відбудові України "відповідно до побажань сторін". Про це заявив речник Китайського агентства з міжнародного розвитку та співробітництва, також відомого як China Aid Лі Мін, повідомляє УНН із посиланням на South China Morning Post.
Китай готовий продовжувати надавати допомогу в міру наших можливостей, яка також включає участь у майбутній відбудові України
Вони просили прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського, що Китай "може допомогти" у встановленні миру та відновленні країни.
Розмови про повоєнну підтримку України актуалізувалися після обіцянки президента США Дональда Трампа припини війну в Україні.
Додамо
На тлі економічної напруги між США і Китаєм, Трамп анонсував можливий візит Сі Цзіньпіна. Тим часом, китайський лідер відмовився відвідати саміт у Брюсселі, присвячений 50-річчю відносин між ЄС і Китаєм.