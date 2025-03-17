Трамп анонсував можливий візит Сі Цзіньпіна до США

Трамп натякнув на можливий візит Сі Цзіньпіна до США на тлі торговельної напруги. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Це відбувається на тлі зростання економічної напруженості між двома країнами.

З початку року Вашингтон запровадив 20% мита на весь імпорт із Китаю, звинувачуючи Пекін у недостатніх зусиллях щодо припинення постачання хімікатів, які використовуються для виробництва фентанілу – речовини, що є основною причиною смертей від передозувань у США.

Попри заяви Трампа про позитивні стосунки з Сі, прориву у вирішенні ключових суперечностей – від торговельних тарифів до питання Тайваню – поки не видно. Китайська сторона заперечує звинувачення, наголошуючи, що веде активну боротьбу з наркотрафіком, і вже вжила відповідні торговельні заходи у відповідь.

Коментуючи можливу зустріч, Трамп зазначив, що вона може відбутися "у не дуже віддаленому майбутньому".

Президент також вкотре наголосив, що мита необхідні для відновлення справедливості у торговельних відносинах із міжнародними партнерами та поповнення бюджету. При цьому він відкинув побоювання щодо можливого негативного впливу цих заходів на економічне зростання та інфляцію.

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