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Трамп анонсировал возможный визит Си Цзиньпина в США

Киев • УНН

 • 14977 просмотра

На фоне экономической напряженности между США и Китаем, Трамп намекнул на встречу с Си Цзиньпином. США ввели пошлины на импорт из Китая из-за обвинений в поставке химикатов для фентанила.

Трамп анонсировал возможный визит Си Цзиньпина в США

Трамп намекнул на возможный визит Си Цзиньпина в США на фоне торговой напряженности. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Это происходит на фоне роста экономической напряженности между двумя странами. 

С начала года Вашингтон ввел 20% пошлины на весь импорт из Китая, обвиняя Пекин в недостаточных усилиях по прекращению поставок химикатов, используемых для производства фентанила – вещества, являющегося основной причиной смертей от передозировок в США. 

Несмотря на заявления Трампа о позитивных отношениях с Си, прорыва в решении ключевых противоречий – от торговых тарифов до вопроса Тайваня – пока не видно. Китайская сторона отрицает обвинения, подчеркивая, что ведет активную борьбу с наркотрафиком, и уже приняла ответные торговые меры. 

Комментируя возможную встречу, Трамп отметил, что она может состояться "в не очень отдаленном будущем".

Президент также в очередной раз подчеркнул, что пошлины необходимы для восстановления справедливости в торговых отношениях с международными партнерами и пополнения бюджета. При этом он отверг опасения относительно возможного негативного влияния этих мер на экономический рост и инфляцию. 

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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