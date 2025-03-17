Трамп анонсировал возможный визит Си Цзиньпина в США

Трамп намекнул на возможный визит Си Цзиньпина в США на фоне торговой напряженности. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Это происходит на фоне роста экономической напряженности между двумя странами.

С начала года Вашингтон ввел 20% пошлины на весь импорт из Китая, обвиняя Пекин в недостаточных усилиях по прекращению поставок химикатов, используемых для производства фентанила – вещества, являющегося основной причиной смертей от передозировок в США.

Несмотря на заявления Трампа о позитивных отношениях с Си, прорыва в решении ключевых противоречий – от торговых тарифов до вопроса Тайваня – пока не видно. Китайская сторона отрицает обвинения, подчеркивая, что ведет активную борьбу с наркотрафиком, и уже приняла ответные торговые меры.

Комментируя возможную встречу, Трамп отметил, что она может состояться "в не очень отдаленном будущем".

Президент также в очередной раз подчеркнул, что пошлины необходимы для восстановления справедливости в торговых отношениях с международными партнерами и пополнения бюджета. При этом он отверг опасения относительно возможного негативного влияния этих мер на экономический рост и инфляцию.

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