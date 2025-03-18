Китай заявил, что готов принять участие в послевоенном восстановлении Украины
Киев • УНН
Пекин может оказать помощь Украине в восстановлении, учитывая пожелания обеих сторон, заявил представитель China Aid, комментируя слова Зеленского о возможной помощи Китая.
Пекин может оказать помощь в восстановлении Украины "в соответствии с пожеланиями сторон". Об этом заявил представитель Китайского агентства по международному развитию и сотрудничеству, также известного как China Aid Ли Мин, сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
Китай готов продолжать оказывать помощь в меру наших возможностей, которая также включает участие в будущем восстановлении Украины
Они просили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Китай "может помочь" в установлении мира и восстановлении страны.
Разговоры о послевоенной поддержке Украины актуализировались после обещания президента США Дональда Трампа прекратить войну в Украине.
Добавим
На фоне экономической напряженности между США и Китаем, Трамп анонсировал возможный визит Си Цзиньпина. Тем временем, китайский лидер отказался посетить саммит в Брюсселе, посвященный 50-летию отношений между ЕС и Китаем.