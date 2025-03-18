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Китай заявил, что готов принять участие в послевоенном восстановлении Украины

Киев • УНН

 • 10799 просмотра

Пекин может оказать помощь Украине в восстановлении, учитывая пожелания обеих сторон, заявил представитель China Aid, комментируя слова Зеленского о возможной помощи Китая.

Китай заявил, что готов принять участие в послевоенном восстановлении Украины

Пекин может оказать помощь в восстановлении Украины "в соответствии с пожеланиями сторон". Об этом заявил представитель Китайского агентства по международному развитию и сотрудничеству, также известного как China Aid Ли Мин, сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Китай готов продолжать оказывать помощь в меру наших возможностей, которая также включает участие в будущем восстановлении Украины 

- сказал Ли Мин в ответ на вопросы журналистов.

Они просили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Китай "может помочь" в установлении мира и восстановлении страны.

Разговоры о послевоенной поддержке Украины актуализировались после обещания президента США Дональда Трампа прекратить войну в Украине.

Добавим

На фоне экономической напряженности между США и Китаем, Трамп анонсировал возможный визит Си Цзиньпина. Тем временем, китайский лидер отказался посетить саммит в Брюсселе, посвященный 50-летию отношений между ЕС и Китаем.

Лилия Подоляк

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