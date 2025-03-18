У Такомі, американському місті-побратимі Броварів, запровадили День солідарності з народом України - Сапожко

День солідарності з народом України запровадили у Такомі (США). Це місто-побратим Броварів, що на Київщині. Громада американського міста вкотре висловила солідарність з українським народом. Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, передає УНН.

"Щойно отримали лист підтримки від громади міста-побратима Такома (США) щодо Дня солідарності з народом України", - повідомив Ігор Сапожко.

У своєму зверненні до Броварської громади мер Такоми Вікторія Вудардз нагадала, що ще 1 березня 2022 року міська рада прийняла резолюцію на підтримку Броварів, яку підтримує щорічно.

росія розпочала безпідставний і невиправданий напад та окупацію України. Україна підтримує особливий зв’язок зі Сполученими Штатами в операціях місій НАТО протягом останніх тридцяти років. Місто Такома засуджує безпідставне вторгнення росії, грубі порушення прав людини і військові злочини проти українського народу - зазначила у листі Вікторія Вудардз.

Вона закликала також жителів Такоми стати на підтримку України.

Ми визнаємо їхню незламну силу і рішучість перед жорстокою агресією, вшановуємо стійкість духу України, підкреслюючи нашу спільну віру у світле майбутнє - зазначила Вікторія Вудардз.

Вона також повідомила, що міська рада проголосувала за відзначення 24 лютого Дня солідарності з народом України.

Додамо

Броварська громада також має встановлені партнерства з такими містами:Фонтене-су-Буа (Франція), Хен'ян (Китай), Чжаньцзян (Китай), Рокфорд (США), Сілламяе (Естонія),Красницький повіт (Польща), Гнєзненський повіт (Польща), Гродзіський повіт (Польща), Тонала (Мексика), Санта-Марінелла (Італія).

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну, у 2022 році до переліку доєдналися німецькі міста Ерланген та Єна. Саме вони під час повномасштабної війни стали основною підтримкою для Броварської громади.

Співпраця між Броварами, Єною та Ерлангеном охопила широкий спектр напрямів: від постачання медичного обладнання до освітніх обмінів і гуманітарної допомоги.

Як розповів Броварський міський голова Ігор Сапожко, у листопаді 2022 року за підтримки Єни, Ерлангена та німецького товариства Engagement Global для Броварської лікарні було придбано обладнання на суму понад 3,9 млн грн. Взимку 2023 року громада отримала від Єни тепловентилятор та генератор для підтримки енергопостачання. У березні того ж року міста офіційно закріпили партнерство угодою про солідарність.