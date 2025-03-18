В Такоме, американском городе-побратиме Броваров, ввели День солидарности с народом Украины - Сапожко

День солидарности с народом Украины ввели в Такоме (США). Это город-побратим Броваров, что в Киевской области. Громада американского города в очередной раз выразила солидарность с украинским народом. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, передает УНН.

"Только что получили письмо поддержки от громады города-побратима Такома (США) относительно Дня солидарности с народом Украины", - сообщил Игорь Сапожко.

В своем обращении к Броварской общине мэр Такомы Виктория Вудардз напомнила, что еще 1 марта 2022 года городской совет принял резолюцию в поддержку Броваров, которую поддерживает ежегодно.

россия начала безосновательное и неоправданное нападение и оккупацию Украины. Украина поддерживает особую связь с Соединенными Штатами в операциях миссий НАТО в течение последних тридцати лет. Город Такома осуждает безосновательное вторжение россии, грубые нарушения прав человека и военные преступления против украинского народа - отметила в письме Виктория Вудардз.

Она призвала также жителей Такомы встать на поддержку Украины.

Мы признаем их несокрушимую силу и решимость перед жестокой агрессией, чествуем стойкость духа Украины, подчеркивая нашу общую веру в светлое будущее - отметила Виктория Вудардз.

Она также сообщила, что городской совет проголосовал за празднование 24 февраля Дня солидарности с народом Украины.

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Броварская громада также имеет установленные партнерства с такими городами: Фонтене-су-Буа (Франция), Хэнъян (Китай), Чжаньцзян (Китай), Рокфорд (США), Силламяэ (Эстония), Красницкий повят (Польша), Гнезненский повят (Польша), Гродзиский повят (Польша), Тонала (Мексика), Санта-Маринелла (Италия).

После полномасштабного вторжения россии в Украину, в 2022 году к перечню присоединились немецкие города Эрланген и Йена. Именно они во время полномасштабной войны стали основной поддержкой для Броварской громады.

Сотрудничество между Броварами, Йеной и Эрлангеном охватило широкий спектр направлений: от поставки медицинского оборудования до образовательных обменов и гуманитарной помощи.

Как рассказал Броварской городской голова Игорь Сапожко, в ноябре 2022 года при поддержке Йены, Эрлангена и немецкого общества Engagement Global для Броварской больницы было приобретено оборудование на сумму более 3,9 млн грн. Зимой 2023 года громада получила от Йены тепловентилятор и генератор для поддержки энергоснабжения. В марте того же года города официально закрепили партнерство соглашением о солидарности.