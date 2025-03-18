Білий дім про розмову з путіним: Трамп "налаштований серйозно"

Перший заступник прессекретаря Білого дому Гаррісон Філдс заявив, що президент США Дональд Трамп серйозно налаштований у контексті майбутньої розмови з російським диктатором володимиром путіним, пише УНН.

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Перший заступник прессекретаря Білого дому Гаррісон Філдс в ефірі NewsNation зробив передогляд розмови Трампа з путіним пізніше сьогодні: "Президент Трамп налаштований серйозно - і, зрештою, він хоче досягти миру".

Доповнення

Трамп анонсував розмову з путіним на 18 березня.

У кремлі підтвердили плани на розмову путіна і Трампа, навіть вказавши попередній час - з 15 по 17 годину за Києвом.

Утім, путін у виступі згодом не підтвердив час розмови з Трампом.

Очікується, що лідери двох країн обговорять пропозицію США про 30-денне припинення вогню в Україні.

Раніше цього тижня Трамп сказав, що обговорення з путіним стосуватиметься "землі"; "електростанції" та "поділу певних активів"

У пості на своїй платформі Truth Social Трамп вказав, що "з нетерпінням чекає" дзвінка, і пообіцяв, що війна "має закінчитися зараз".

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що сторони спілкуватимуться "стільки, скільки вважатимуть за потрібне".

Напередодні розмови Президент України Володимир Зеленський заявив, що "це путін продовжує затягувати цю війну". "Вже тиждень путін не може витиснути "так" на пропозицію про припинення вогню", - вказав він.