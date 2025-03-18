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Белый дом о разговоре с путиным: Трамп "настроен серьезно"

Киев • УНН

 • 12855 просмотра

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что президент Трамп серьезно настроен на достижение мира в предстоящем разговоре с Путиным. Он подчеркнул важность этой встречи.

Белый дом о разговоре с путиным: Трамп "настроен серьезно"

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что президент США Дональд Трамп серьезно настроен в контексте предстоящего разговора с российским диктатором владимиром путиным, пишет УНН.

Детали

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс в эфире NewsNation сделал предварительный просмотр разговора Трампа с путиным позже сегодня: "Президент Трамп настроен серьезно - и, в конечном итоге, он хочет достичь мира".

Дополнение

Трамп анонсировал разговор с путиным на 18 марта.

В кремле подтвердили планы на разговор путина и Трампа, даже указав предварительное время - с 15 по 17 часов по Киеву.

Впрочем, путин в выступлении впоследствии не подтвердил время разговора с Трампом.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине.

Ранее на этой неделе Трамп сказал, что обсуждение с путиным будет касаться "земли"; "электростанции" и "разделения определенных активов".

В посте на своей платформе Truth Social Трамп указал, что "с нетерпением ждет" звонка, и пообещал, что война "должна закончиться сейчас".

Представитель кремля дмитрий песков заявил, что стороны будут общаться "столько, сколько сочтут нужным".

В преддверии разговора Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "это путин продолжает затягивать эту войну". "Уже неделю путин не может выжать "да" на предложение о прекращении огня", - указал он.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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