Белый дом о разговоре с путиным: Трамп "настроен серьезно"
Киев • УНН
Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что президент Трамп серьезно настроен на достижение мира в предстоящем разговоре с Путиным. Он подчеркнул важность этой встречи.
Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что президент США Дональд Трамп серьезно настроен в контексте предстоящего разговора с российским диктатором владимиром путиным, пишет УНН.
Детали
Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс в эфире NewsNation сделал предварительный просмотр разговора Трампа с путиным позже сегодня: "Президент Трамп настроен серьезно - и, в конечном итоге, он хочет достичь мира".
Дополнение
Трамп анонсировал разговор с путиным на 18 марта.
В кремле подтвердили планы на разговор путина и Трампа, даже указав предварительное время - с 15 по 17 часов по Киеву.
Впрочем, путин в выступлении впоследствии не подтвердил время разговора с Трампом.
Ожидается, что лидеры двух стран обсудят предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине.
Ранее на этой неделе Трамп сказал, что обсуждение с путиным будет касаться "земли"; "электростанции" и "разделения определенных активов".
В посте на своей платформе Truth Social Трамп указал, что "с нетерпением ждет" звонка, и пообещал, что война "должна закончиться сейчас".
Представитель кремля дмитрий песков заявил, что стороны будут общаться "столько, сколько сочтут нужным".
В преддверии разговора Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "это путин продолжает затягивать эту войну". "Уже неделю путин не может выжать "да" на предложение о прекращении огня", - указал он.