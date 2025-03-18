В США значительное количество граждан поддерживают усиление помощи Украине - опрос

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16356 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30111 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65456 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214700 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123149 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392306 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311168 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213846 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244286 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255151 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23353 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46008 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132541 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15336 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14654 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132581 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214700 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392306 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254575 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311168 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3356 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14681 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46036 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72189 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57272 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

В США значительное количество граждан поддерживают усиление помощи Украине - опрос

Киев • УНН

 • 13907 просмотра

46% американцев считают, что США делают недостаточно для помощи Украине в войне с россией, поддержка выросла на 16% с декабря. Большинство хочет, чтобы США помогли Украине вернуть территории.

В США значительное количество граждан поддерживают усиление помощи Украине - опрос

По состоянию на сегодняшний день, когда война россии против Украины длится уже больше трех лет, 46% американцев убеждены, что США делают недостаточно, чтобы помочь нашему государству в этой войне. Таким образом, поддержка помощи Украине в американском обществе выросла на 16% по сравнению с декабрем прошлого года, пишет УНН со ссылкой на Gallup.

Детали

В то же время доля тех, кто считает, что США делают слишком много (30%) или достаточно (23%) для Украины, сократилась.

До сих пор самый высокий процент американцев, которые считали, что США делают недостаточно, чтобы помочь Украине, составлял 38% и был зафиксирован во время первичного измерения этого вопроса в августе 2022 года.

Тогда мнения разделились более равномерно: 36% сказали, что США оказывают надлежащее количество поддержки, а 24% считали, что делают слишком много.

В первой половине 2023 года американцы стали больше удовлетворены вовлечением США, поскольку к июню количество тех, кто сказал, что они оказывают достаточный объем помощи Украине, возросло до 43%.

В Такоме, американском городе-побратиме Броваров, ввели День солидарности с народом Украины - Сапожко18.03.25, 15:23 • 18084 просмотра

Однако вскоре мнение изменилось на фоне критики некоторых республиканских лидеров относительно объема помощи, которую США оказывают Украине для ведения войны. В октябре 2023 года 41% опрошенных считали, что США слишком много делают для помощи Украине. Также два опроса 2024 года показали, что мнения разделились, хотя около 40% все еще говорят, что США делают слишком много.

Последнее усиление убеждения американцев, что США делают недостаточно для помощи Украине объясняется увеличением количества сторонников такого мнения среди избирателей обеих политических партий. В частности, количество таких людей среди сторонников Демократической партии возросло на 31%, а среди сторонников Республиканской партии на 14%. Причем среди республиканцев уменьшилось количество тех, кто считает, что США слишком много делают для Украины.

Другие результаты опроса в марте 2025 года показали следующие результаты:

53% американцев хотят, чтобы США помогли Украине вернуть территорию, даже если это затянет конфликт. 63% считают, что ни одна из сторон не выиграет войну.

Дополнение

Пекин может предоставить помощь в восстановлении Украины "в соответствии с пожеланиями сторон". Об этом заявил представитель Китайского агентства по международному развитию и сотрудничеству, также известного как China Aid Ли Мин.

Разговоры о послевоенной поддержке Украины актуализировались после обещания президента США Дональда Трампа прекратить войну в Украине.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Гаррисон Филдс заявил, что президент США Дональд Трамп серьезно настроен в контексте будущего разговора с российским диктатором владимиром путиным.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Дональд Трамп
Китай
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91