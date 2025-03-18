По состоянию на сегодняшний день, когда война россии против Украины длится уже больше трех лет, 46% американцев убеждены, что США делают недостаточно, чтобы помочь нашему государству в этой войне. Таким образом, поддержка помощи Украине в американском обществе выросла на 16% по сравнению с декабрем прошлого года, пишет УНН со ссылкой на Gallup.

Детали

В то же время доля тех, кто считает, что США делают слишком много (30%) или достаточно (23%) для Украины, сократилась.

До сих пор самый высокий процент американцев, которые считали, что США делают недостаточно, чтобы помочь Украине, составлял 38% и был зафиксирован во время первичного измерения этого вопроса в августе 2022 года.

Тогда мнения разделились более равномерно: 36% сказали, что США оказывают надлежащее количество поддержки, а 24% считали, что делают слишком много.

В первой половине 2023 года американцы стали больше удовлетворены вовлечением США, поскольку к июню количество тех, кто сказал, что они оказывают достаточный объем помощи Украине, возросло до 43%.

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Однако вскоре мнение изменилось на фоне критики некоторых республиканских лидеров относительно объема помощи, которую США оказывают Украине для ведения войны. В октябре 2023 года 41% опрошенных считали, что США слишком много делают для помощи Украине. Также два опроса 2024 года показали, что мнения разделились, хотя около 40% все еще говорят, что США делают слишком много.

Последнее усиление убеждения американцев, что США делают недостаточно для помощи Украине объясняется увеличением количества сторонников такого мнения среди избирателей обеих политических партий. В частности, количество таких людей среди сторонников Демократической партии возросло на 31%, а среди сторонников Республиканской партии на 14%. Причем среди республиканцев уменьшилось количество тех, кто считает, что США слишком много делают для Украины.

Другие результаты опроса в марте 2025 года показали следующие результаты:

53% американцев хотят, чтобы США помогли Украине вернуть территорию, даже если это затянет конфликт. 63% считают, что ни одна из сторон не выиграет войну.

Дополнение

Пекин может предоставить помощь в восстановлении Украины "в соответствии с пожеланиями сторон". Об этом заявил представитель Китайского агентства по международному развитию и сотрудничеству, также известного как China Aid Ли Мин.

Разговоры о послевоенной поддержке Украины актуализировались после обещания президента США Дональда Трампа прекратить войну в Украине.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Гаррисон Филдс заявил, что президент США Дональд Трамп серьезно настроен в контексте будущего разговора с российским диктатором владимиром путиным.