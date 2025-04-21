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Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Київ • УНН

 • 5332 перегляди

На Сумщині поблизу кордону та в росії тривають інтенсивні бої. росіяни намагалися вибити ЗСУ з Курщини та захопити прикордонні території Сумщини, але їхній наступ зірвано.

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

У Сумській області поблизу державного кордону та на території росії тривають інтенсивні бойові дії. росіяни намагаються вибити Сили оборони з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини. Українські військові зірвали наступ противника. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у соцмережах у понеділок, пише УНН.

Тривають інтенсивні бойові дії на Сумщині в районах поблизу державного кордону, а також на території рф. Виконуючи наказ свого керівництва російські війська намагаються вибити нас з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини

- написав Сирський.

За його словами, українські військові зірвали наступ противника.

Реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку

- заявив Сирський.

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Головком ЗСУ заявив, що спланував свою роботу саме на цьому напрямку, з метою детально розібратися зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону, надати допомогу командирам в організації бойових дій та вирішити проблемні питання.

"Незадовго до Великодня, в ході роботи, зустрівся та заслухав командирів, основних посадових осіб штабів бригад, начальників родів військ, на місцях прийняв всі необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів МТЗ і боєприпасів. Одночасно обговорили з командирами перспективи розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей наших військ, впровадження сучасних технологій і збільшення безпілотної складової у бригадах всіх типів", - розповів Сирський.

За його словами, тільки випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощуванні кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, впровадження штучного інтелекту в озброєння дасть змогу Україні ефективно знищувати сили чисельно переважаючого противника.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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