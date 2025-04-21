Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

В Сумской области вблизи государственной границы и на территории россии продолжаются интенсивные боевые действия. россияне пытаются выбить Силы обороны с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины. Украинские военные сорвали наступление противника. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях в понедельник, пишет УНН.

Продолжаются интенсивные боевые действия на Сумщине в районах вблизи государственной границы, а также на территории рф. Выполняя приказ своего руководства российские войска пытаются выбить нас с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины - написал Сырский.

По его словам, украинские военные сорвали наступление противника.

Реализации плана агрессора мешают наши части Сил обороны Украины, которые своими активными действиями в очередной раз сорвали наступление противника на этом направлении - заявил Сырский.

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Главком ВСУ заявил, что спланировал свою работу именно на этом направлении, с целью детально разобраться с положением дел в бригадах, которые там ведут оборону, оказать помощь командирам в организации боевых действий и решить проблемные вопросы.

"Незадолго до Пасхи, в ходе работы, встретился и заслушал командиров, основных должностных лиц штабов бригад, начальников родов войск, на местах принял все необходимые решения по обеспечению боевых действий и пополнению запасов МТО и боеприпасов. Одновременно обсудили с командирами перспективы развития и дальнейшего наращивания боевых возможностей наших войск, внедрение современных технологий и увеличение беспилотной составляющей в бригадах всех типов", - рассказал Сырский.

По его словам, только опережение противника в применении высокотехнологичных видов оружия, наращивании количества и качества роботизированных платформ и дистанционно управляемых модулей, внедрение искусственного интеллекта в вооружение позволит Украине эффективно уничтожать силы численно превосходящего противника.

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