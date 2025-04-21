Минус 20 вражеских операторов БпЛА: ВСУ ударили по месту пуска российских беспилотников в Курской области
Киев • УНН
19 апреля ВСУ нанесли удар по месту пуска российских БпЛА возле Теткино в Курской области. В результате атаки ликвидировано до 20 операторов дронов.
Украинские военные 19 апреля нанесли успешный удар по месту пуска российских БпЛА из Курской области в районе населенного пункта Теткино. В результате удара было ликвидировано до 20 операторов БпЛА. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
19 апреля 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по месту, с которого осуществлялся запуск ударных БпЛА оккупантов в районе населенного пункта Теткино Курской области
По информации Генштаба, этот объект использовался противником для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов.
В результате удара было ликвидировано до 20 операторов БпЛА. Этот наш удар является ощутимым для врага ответом на российские действия против украинской армии
ВСУ за сутки уничтожили 950 оккупантов и сотни единиц техники20.04.25, 08:55 • 3888 просмотров