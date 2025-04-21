Мінус 20 ворожих операторів БпЛА: ЗСУ вдарили по місцю пуску російських безпілотників у Курській області

Українські військові 19 квітня завдали успішного удару по місцю пуску російських БпЛА з Курської області у районі населеного пункту Тьоткіно. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

19 квітня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, цей об’єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів.

Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА. Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії - додали українські військові.

ЗСУ за добу знищили 950 окупантів та сотні одиниць техніки