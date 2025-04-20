ЗСУ за добу знищили 950 окупантів та сотні одиниць техніки

Протягом доби на фронті Сили оборони ліквідували ще 950 військових російської окупаційної армії, а також сотні одиниць ворожої техніки й озброєння. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 941100 (+950) осіб ліквідовано

танків ‒ 10677 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 22271 (+5)

артилерійських систем ‒ 26649 (+49)

РСЗВ ‒ 1368 (0)

засоби ППО ‒ 1139 (0)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 33240 (+64)

крилаті ракети ‒ 3148 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 45274 (+112)

спеціальна техніка ‒ 3859 (+1)

Нагадаємо

На тлі побоювань через підтримку США, Україна різко наростила виробництво САУ Богдана, в яку інвестує Європа. Випуск перевищив 20 одиниць на місяць, що робить виробництво безпрецедентним в Європі.

Генштаб ЗСУ: на фронті за добу 107 боїв та понад 4500 ворожих обстрілів