ЗСУ за добу знищили 950 окупантів та сотні одиниць техніки
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ станом на 20.04.25, протягом попередньої доби Сили оборони України ліквідували 950 російських окупантів. Також знищено сотні одиниць ворожої техніки та озброєння.
Протягом доби на фронті Сили оборони ліквідували ще 950 військових російської окупаційної армії, а також сотні одиниць ворожої техніки й озброєння. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 941100 (+950) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10677 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 22271 (+5)
- артилерійських систем ‒ 26649 (+49)
- РСЗВ ‒ 1368 (0)
- засоби ППО ‒ 1139 (0)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 33240 (+64)
- крилаті ракети ‒ 3148 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 45274 (+112)
- спеціальна техніка ‒ 3859 (+1)
Нагадаємо
На тлі побоювань через підтримку США, Україна різко наростила виробництво САУ Богдана, в яку інвестує Європа. Випуск перевищив 20 одиниць на місяць, що робить виробництво безпрецедентним в Європі.
Генштаб ЗСУ: на фронті за добу 107 боїв та понад 4500 ворожих обстрілів19.04.25, 23:00 • 2550 переглядiв