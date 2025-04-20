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Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни
03:00 • 11743 перегляди

Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни

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ЗСУ за добу знищили 950 окупантів та сотні одиниць техніки

Київ • УНН

 • 522 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ станом на 20.04.25, протягом попередньої доби Сили оборони України ліквідували 950 російських окупантів. Також знищено сотні одиниць ворожої техніки та озброєння.

ЗСУ за добу знищили 950 окупантів та сотні одиниць техніки

Протягом доби на фронті Сили оборони ліквідували ще 950 військових російської окупаційної армії, а також сотні одиниць ворожої техніки й озброєння. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 941100 (+950) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10677 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 22271 (+5)
        • артилерійських систем ‒ 26649 (+49)
          • РСЗВ ‒ 1368 (0)
            • засоби ППО ‒ 1139 (0)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 33240 (+64)
                    • крилаті ракети ‒ 3148 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 45274 (+112)
                            • спеціальна техніка ‒ 3859 (+1)

                              Нагадаємо

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                              Віта Зеленецька

                              Віта Зеленецька

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                              Генеральний штаб Збройних сил України
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