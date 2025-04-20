Генштаб ЗСУ: на фронті за добу 107 боїв та понад 4500 ворожих обстрілів

Від початку доби, 19 квітня на фронті зафіксовано 107 бойових зіткнень. Третина - на Покровському напрямку, де ворог втратив 165 окупантів. Про це у вечірньому звіті повідомив Генеральний Штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 19.04.2025 на російсько-українському фронті відбулося 107 боєзіткнень.

Противник завдав 95 авіаударів, застосувавши 155 керованих авіаційних бомб. Також окупанти використали 1096 дронів-камікадзе та здійснили 4627 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку відбулося сім наступальних дій поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 14 атак противника поблизу Новомихайлівки, Нового, Ямполівки, а також у напрямку Торського, Греківки, Глущенкового, Ольгівки, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку окупанти двічі штурмували позиції наших військ поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім атак у районах Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Торецька, Дружби, Дачного та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 36 атак у районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоолександрівка, Преображенка, Срібне, Богданівка, Троїцьке, Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

За попередніми даними, на цьому напрямку було знищено 165 окупантів, із них 91 — безповоротно. Також українські військові знищили три термінали супутникового зв’язку, десять одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли, два генератори та один пункт управління БПЛА. Ще один термінал супутникового зв’язку й один автомобіль ворога було пошкоджено - йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили десять атак у районах Привільного, Новосілки та Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Гуляйполе, Залізничне, Зелене Поле та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку відбито три атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Новоандріївки. Авіаударів зазнали Лук’янівське, Павлівка, Степногірськ, Кам’янське та Новояковлівка.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не здійснював.

У Курській області Сили оборони України відбили 18 атак противника. Також ворог завдав 15 авіаударів, застосувавши 25 керованих авіабомб, і здійснив 328 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін зустрівся в кремлі з главою генштабу рф валерієм герасимовим. Під час зустрічі він заявив про "великоднє перемир'я".

Попри оголошення російським диктатором "великоднього перемир'я" окупанти продовжують вести вогонь на всіх напрямках. Про це повідомив начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

Президент Володимир Зеленський заявив, що на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурми та не стихає артилерія. Україна не довіряє словам москви та готова дзеркально відповідати на кожен удар.

Українським військовим надійшов наказ припинити вогонь після початку "великоднього перемир'я" - ЗМІ