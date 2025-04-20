Генштаб ЗСУ: на фронті за добу 107 боїв та понад 4500 ворожих обстрілів

$41.380.00
47.000.00
ukenru
Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову
18:41 • 6846 перегляди

Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову

19 квітня, 15:10 • 17652 перегляди

Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський

19 квітня, 15:04 • 23187 перегляди

П’ять крутих серіалів-антологій: що можно подивитись у вільний час

19 квітня, 14:56 • 16636 перегляди

“Шахеди” у нашому небі – справжнє ставлення до Великодня і до життів людей: Зеленський відреагував на “перемир’я” путіна

19 квітня, 14:01 • 16941 перегляди

путін оголосив про "великоднє перемир'я" на 30 годин

19 квітня, 11:37 • 16801 перегляди

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

18 квітня, 17:00 • 74094 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 13:41 • 85433 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

18 квітня, 13:23 • 84884 перегляди

Великдень-2025: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

18 квітня, 10:59 • 89973 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+14°
0м/с
38%
749 мм
Популярнi новини

У селі на Черкащині побили військового: розпочато кримінальне провадження

19 квітня, 13:35 • 14621 перегляди

На Київщині сили ППО працюють по ворожим безпілотникам

19 квітня, 14:18 • 5002 перегляди

"Чому на 30 годин"? У РНБО відреагували на оголошення путіна про "великоднє перемир'я"

19 квітня, 14:38 • 10551 перегляди

Україна та рф перед Великоднем провели обмін полоненими - росЗМІ

19 квітня, 14:44 • 11110 перегляди

У міноборони рф назвали умови, за яких окупанти будуть дотримуватися “великоднього перемир'я”

19 квітня, 15:23 • 13672 перегляди
Публікації

Технологія, яка живить Україну. Як компанія RSE стала символом енергетичної незалежності у часи війни

19 квітня, 08:45 • 25967 перегляди

Наздогнати “Олександрію”, львівське дербі, боротьба за вихід із зони вильоту: анонс матчів вихідних УПЛ

19 квітня, 06:00 • 28150 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 17:00 • 74094 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

18 квітня, 12:10 • 106110 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 160530 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Олександр Сирський

Марко Рубіо

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Лондон

Рим

Реклама
УНН Lite

П’ять крутих серіалів-антологій: що можно подивитись у вільний час

19 квітня, 15:04 • 23186 перегляди

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 25971 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 28206 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 29551 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 63405 перегляди
Актуальне

Шахед-136

9K720 Iskander

Безпілотний літальний апарат

Instagram

Facebook

Генштаб ЗСУ: на фронті за добу 107 боїв та понад 4500 ворожих обстрілів

Київ • УНН

 • 486 перегляди

За добу 19 квітня на фронті зафіксовано 107 бойових зіткнень. Третина припала на Покровський напрямок, де ворог втратив 165 окупантів.

Генштаб ЗСУ: на фронті за добу 107 боїв та понад 4500 ворожих обстрілів

Від початку доби, 19 квітня на фронті зафіксовано 107 бойових зіткнень. Третина - на Покровському напрямку, де ворог втратив 165 окупантів. Про це у вечірньому звіті повідомив Генеральний Штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 19.04.2025 на російсько-українському фронті відбулося 107 боєзіткнень.

Противник завдав 95 авіаударів, застосувавши 155 керованих авіаційних бомб. Також окупанти використали 1096 дронів-камікадзе та здійснили 4627 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація по напрямках 

На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку відбулося сім наступальних дій поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 14 атак противника поблизу Новомихайлівки, Нового, Ямполівки, а також у напрямку Торського, Греківки, Глущенкового, Ольгівки, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку окупанти двічі штурмували позиції наших військ поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім атак у районах Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Торецька, Дружби, Дачного та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 36 атак у районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоолександрівка, Преображенка, Срібне, Богданівка, Троїцьке, Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

За попередніми даними, на цьому напрямку було знищено 165 окупантів, із них 91 — безповоротно. Також українські військові знищили три термінали супутникового зв’язку, десять одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли, два генератори та один пункт управління БПЛА. Ще один термінал супутникового зв’язку й один автомобіль ворога було пошкоджено

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили десять атак у районах Привільного, Новосілки та Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Гуляйполе, Залізничне, Зелене Поле та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку відбито три атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Новоандріївки. Авіаударів зазнали Лук’янівське, Павлівка, Степногірськ, Кам’янське та Новояковлівка.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не здійснював.

У Курській області Сили оборони України відбили 18 атак противника. Також ворог завдав 15 авіаударів, застосувавши 25 керованих авіабомб, і здійснив 328 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін зустрівся в кремлі з главою генштабу рф валерієм герасимовим. Під час зустрічі він заявив про "великоднє перемир'я".

Попри оголошення російським диктатором "великоднього перемир'я" окупанти продовжують вести вогонь на всіх напрямках. Про це повідомив начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

Президент Володимир Зеленський заявив, що на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурми та не стихає артилерія. Україна не довіряє словам москви та готова дзеркально відповідати на кожен удар.

Українським військовим надійшов наказ припинити вогонь після початку "великоднього перемир'я" - ЗМІ19.04.25, 20:24 • 3304 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Рада національної безпеки і оборони України
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Brent
$67.65
Bitcoin
$85,205.60
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,614.96