Генштаб ВСУ: на фронте за сутки 107 боев и более 4500 вражеских обстрелов

С начала суток, 19 апреля на фронте зафиксировано 107 боевых столкновений. Треть - на Покровском направлении, где враг потерял 165 оккупантов. Об этом в вечернем отчете сообщил Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

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Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 19.04.2025 на российско-украинском фронте произошло 107 боестолкновений.

Противник нанес 95 авиаударов, применив 155 управляемых авиационных бомб. Также оккупанты использовали 1096 дронов-камикадзе и совершили 4627 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Малой Шапковки.

На Купянском направлении состоялось семь наступательных действий вблизи Загрызового, Кондрашовки, Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении зафиксировано 14 атак противника вблизи Новомихайловки, Нового, Ямполовки, а также в направлении Торского, Грековки, Глущенкового, Ольговки, Зеленой Долины.

На Северском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции наших войск вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано семь атак в районах Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки.

На Торецком направлении состоялось 18 боевых столкновений в районах Торецка, Дружбы, Дачного и в направлении Дылеевки.

На Покровском направлении российские войска совершили 36 атак в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Новоалександровка, Преображенка, Сребное, Богдановка, Троицкое, Новоторецкое, Свиридоновка, Малиновка, Шевченко, Зверовое, Успеновка, Котляровка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.

По предварительным данным, на этом направлении было уничтожено 165 оккупантов, из них 91 — безвозвратно. Также украинские военные уничтожили три терминала спутниковой связи, десять единиц автомобильной техники, три мотоцикла, два генератора и один пункт управления БПЛА. Еще один терминал спутниковой связи и один автомобиль врага были повреждены - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили десять атак в районах Привольного, Новоселки и Константинополя.

На Гуляйпольском направлении оккупанты нанесли авиаудары по населенным пунктам Гуляйполе, Зализничное, Зеленое Поле и Новодаровка.

На Ореховском направлении отбито три атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Новоандреевки. Авиаударам подверглись Лукьяновское, Павловка, Степногорск, Каменское и Новояковлевка.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не совершал.

В Курской области Силы обороны Украины отбили 18 атак противника. Также враг нанес 15 авиаударов, применив 25 управляемых авиабомб, и совершил 328 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

Напомним

российский диктатор владимир путин встретился в кремле с главой генштаба рф валерием герасимовым. Во время встречи он заявил о "пасхальном перемирии".

Несмотря на объявление российским диктатором "пасхального перемирия" оккупанты продолжают вести огонь на всех направлениях. Об этом сообщил начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмы и не стихает артиллерия. Украина не доверяет словам москвы и готова зеркально отвечать на каждый удар.

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