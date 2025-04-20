ВСУ за сутки уничтожили 950 оккупантов и сотни единиц техники
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 20.04.25, в течение предыдущих суток Силы обороны Украины ликвидировали 950 российских оккупантов. Также уничтожено сотни единиц вражеской техники и вооружения.
За сутки на фронте Силы обороны ликвидировали еще 950 военнослужащих российской оккупационной армии, а также сотни единиц вражеской техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 941100 (+950) человек ликвидировано
- танков ‒ 10677 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 22271 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 26649 (+49)
- РСЗО ‒ 1368 (0)
- средства ПВО ‒ 1139 (0)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 33240 (+64)
- крылатые ракеты ‒ 3148 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 45274 (+112)
- специальная техника ‒ 3859 (+1)
Напомним
На фоне опасений из-за поддержки США, Украина резко нарастила производство САУ Богдана, в которую инвестирует Европа. Выпуск превысил 20 единиц в месяц, что делает производство беспрецедентным в Европе.
Генштаб ВСУ: на фронте за сутки 107 боев и более 4500 вражеских обстрелов19.04.25, 23:00 • 2472 просмотра