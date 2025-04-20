ВСУ за сутки уничтожили 950 оккупантов и сотни единиц техники

За сутки на фронте Силы обороны ликвидировали еще 950 военнослужащих российской оккупационной армии, а также сотни единиц вражеской техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 941100 (+950) человек ликвидировано

танков ‒ 10677 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 22271 (+5)

артиллерийских систем ‒ 26649 (+49)

РСЗО ‒ 1368 (0)

средства ПВО ‒ 1139 (0)

самолетов ‒ 370 (0)

вертолетов ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 33240 (+64)

крылатые ракеты ‒ 3148 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 45274 (+112)

специальная техника ‒ 3859 (+1)

Напомним

На фоне опасений из-за поддержки США, Украина резко нарастила производство САУ Богдана, в которую инвестирует Европа. Выпуск превысил 20 единиц в месяц, что делает производство беспрецедентным в Европе.

Генштаб ВСУ: на фронте за сутки 107 боев и более 4500 вражеских обстрелов