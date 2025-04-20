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ВСУ за сутки уничтожили 950 оккупантов и сотни единиц техники

Киев • УНН

 • 252 просмотра

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 20.04.25, в течение предыдущих суток Силы обороны Украины ликвидировали 950 российских оккупантов. Также уничтожено сотни единиц вражеской техники и вооружения.

ВСУ за сутки уничтожили 950 оккупантов и сотни единиц техники

За сутки на фронте Силы обороны ликвидировали еще 950 военнослужащих российской оккупационной армии, а также сотни единиц вражеской техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 941100 (+950) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10677 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 22271 (+5)
        • артиллерийских систем ‒ 26649 (+49)
          • РСЗО ‒ 1368 (0)
            • средства ПВО ‒ 1139 (0)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 33240 (+64)
                    • крылатые ракеты ‒ 3148 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 45274 (+112)
                            • специальная техника ‒ 3859 (+1)

                              Напомним

                              На фоне опасений из-за поддержки США, Украина резко нарастила производство САУ Богдана, в которую инвестирует Европа. Выпуск превысил 20 единиц в месяц, что делает производство беспрецедентным в Европе.

                              Генштаб ВСУ: на фронте за сутки 107 боев и более 4500 вражеских обстрелов19.04.25, 23:00 • 2472 просмотра

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Соединенные Штаты
                              Украина
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