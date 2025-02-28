"Виконують брудну роботу путіна": лідер більшості в Сенаті Шумер розкритикував Трампа й Венса

Лідер більшості в Сенаті США, представник Демократичної партії Чак Шумер виступив з критикою президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Дж. Д. Венса за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Шумер написав в соцмережі Х, передає УНН.

Трамп і Венс виконують брудну роботу путіна, - написав він.

Шумер підкреслив, що демократи в Сенаті ніколи не припинять боротьбу за свободу і демократію.

Нагадаємо

28 лютого в Овальному кабінеті відбулася зустріч Зеленського й Трампа. Між президентами виникла напружена суперечка, після чого Зеленський покинув Білий дім, а спільна пресконференція не відбулась.

Чак Шумер с прихильником України в її боротьбі з російською агресією. 23 лютого він приїжджав з візитом в Україну на чолі з делегацію для зустрічі з Зеленським. Він зазначив, що треба показати союзникам по НАТО і Європі, що Америка з Україною й підтримує народ України.