Лідер більшості в Сенаті США Шумер прибув до України
Київ • УНН
Чак Шумер, лідер демократичної більшості в Сенаті США, очолив делегаці для зустрічі з Президентом Зеленським в Україні, щоб продемонструвати американську підтримку Україні та дізнатися про озброєння, життєво необхідне для її оборони.
Лідер більшості в Сенаті США, представник Демократичної партії Чак Шумер сьогодні, 23 лютого, приїхав з візитом в Україну. Про це він повідомив у соцмережі Х, передає УНН.
"Я очолюю цю делегацію для зустрічі з президентом Зеленським, щоб показати українському народу, що Америка з ним, показати нашим союзникам по НАТО і Європі, що ми з ними, дізнатися про зброю, яка життєво необхідна Україні, і захистити нашу демократію і національну безпеку", – написав Шумер.
Також він наголосив, що "Америка підтримує народ України."
13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроект про іноземне фінансування, який передбачає зокрема понад 60 млрд дол. допомоги України. Однак його не підтримав Конгрес США.
Конгресмен-республіканець Браян Фітцпатрік сказав, що спікер Палати представників США Майк Джонсон підтримує Україну, а зволікання відбувається через складну "політичну ситуацію" на Капітолійському пагорбі.