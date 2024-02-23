Лидер большинства в Сенате США Шумер прибыл в Украину

Лидер большинства в Сенате США, представитель Демократической партии Чак Шумер сегодня, 23 февраля, приехал с визитом в Украину. Об этом он сообщил в соцсети Х, передает УНН.

"Я возглавляю эту делегацию для встречи с президентом Зеленским, чтобы показать украинскому народу, что Америка с ним, показать нашим союзникам по НАТО и Европе, что мы с ними, узнать об оружии, которое жизненно необходимо Украине, и защитить нашу демократию и национальную безопасность", - написал Шумер.

Также он подчеркнул, что "Америка поддерживает народ Украины."

13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает в том числе более 60 млрд долл. помощи Украине. Однако его не поддержал Конгресс США.

Конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик сказал, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает Украину, а промедление происходит из-за сложной "политической ситуации" на Капитолийском холме.