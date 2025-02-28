"Выполняют грязную работу путина": лидер большинства в Сенате Шумер раскритиковал Трампа и Вэнса
Киев • УНН
Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер раскритиковал Трампа и Вэнса после встречи с Зеленским. Шумер подчеркнул, что демократы продолжат борьбу за свободу и демократию.
Лидер большинства в Сенате США, представитель Демократической партии Чак Шумер выступил с критикой президента США Дональда Трампа и вице-президента Дж. Д. Вэнса по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Шумер написал в соцсети Х, передает УНН.
Трамп и Вэнс выполняют грязную работу путина,
Шумер подчеркнул, что демократы в Сенате никогда не прекратят борьбу за свободу и демократию.
Напомним
28 февраля в Овальном кабинете состоялась встреча Зеленского и Трампа. Между президентами возникла напряженная перепалка, после чего Зеленский покинул Белый дом, а совместная пресс-конференция не состоялась.
Чак Шумер с сторонником Украины в ее борьбе с российской агрессией. 23 февраля он приезжал с визитом в Украину во главе с делегацию для встречи с Зеленским. Он отметил, что надо показать союзникам по НАТО и Европе, что Америка с Украиной и поддерживает народ Украины.