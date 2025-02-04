Керівник нафтової компанії Кріс Райт очолить Міністерство енергетики США

Сенат США затвердив керівника Liberty Energy – компанії, що спеціалізується на видобутку енергоносіїв методом гідророзриву Кріса Райта, на посаду міністра енергетики. Про це повідомляє The Hill, передає УНН.

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Згідно з інформацією, його кандидатуру підтримали 59 сенаторів, тоді як 38 виступили проти.

Рішення підтримали не лише республіканці, а й низка демократів, зокрема представники штатів Колорадо, Нью-Мексико та Аризони. Незалежний сенатор Ангус Кінг також проголосував за Райта, що забезпечило йому необхідну більшість.

Законодавці наголошували на його досвіді в енергетичному секторі, включно з ядерною та відновлюваною енергетикою. Водночас його минулі висловлювання про зв’язок між змінами клімату та екстремальними погодними явищами викликали занепокоєння у частини сенаторів. Попри це, під час виступу він визнав проблему змін клімату та назвав її глобальним викликом.

Очоливши Міністерство енергетики, Райт контролюватиме програми досліджень у галузі енергетики, фінансування проєктів та управління ядерним арсеналом США.

Його призначення супроводжується суперечками через тісні зв’язки з нафтовим сектором та значні фінансові внески в передвиборчу кампанію Дональда Трампа. За даними відкритих джерел, Райт пожертвував понад 225 тисяч доларів на підтримку президента та Республіканської партії.

Прихильники Райта вважають його фахівцем, який може змінити енергетичну політику адміністрації Байдена та зробити акцент на надійних джерелах енергії. Проте екологічні організації та критики побоюються, що його лояльність до викопного палива може загальмувати розвиток чистої енергетики та підірвати зусилля у боротьбі зі змінами клімату.

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