Міністри енергетики США та України обговорили будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС
Київ • УНН
Міністр енергетики США та Міністр енергетики України обговорили розширення співпраці в атомній галузі та перспективи будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції.
Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з міністром енергетики США Дженніфер Ґренголм. Це сталося у межах міністерської зустрічі високого рівня, організованої до 50-річчя Міжнародного енергетичного агентства у Парижі. Про це повідомили у Міненерго, передає УНН.
Деталі
Очільник Міненерго наголосив, що ворог продовжує обстріли української енергетичної інфраструктури, використовуючи для атак модифіковану тактику. Водночас енергетична система України стабільно працює, зокрема завдяки проведеній ремонтній кампанії, під час якої використовувалося й обладнання, надане міжнародними партнерами.
Герман Галущенко подякував США за підтримку українського енергосектору.
Окремо сторони відзначили успіхи українсько-американської співпраці в атомній галузі та наголосили на потребі її поглиблення і розширення. У цьому контексті наголошувалося на перспективах реалізації проєктів будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
Також обговорювалися реформи в українській енергетиці, зокрема питання корпоратизації державних енергетичних компаній та процес інтеграції українських енергетичних ринків до європейських.
Обговорили питання інтеграції енергетичних ринків України до ринків ЄС: Галущенко зустрівся з єврокомісаром з питань енергетики13.02.24, 15:24 • 60306 переглядiв