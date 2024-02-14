Министры энергетики США и Украины обсудили строительство новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с министром энергетики США Дженнифер Гренголм. Это произошло в рамках министерской встречи высокого уровня, организованной к 50-летию Международного энергетического агентства в Париже. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

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Глава Минэнерго подчеркнул, что враг продолжает обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, используя для атак модифицированную тактику. В то же время энергетическая система Украины стабильно работает, в частности благодаря проведенной ремонтной кампании, во время которой использовалось и оборудование, предоставленное международными партнерами.

Герман Галущенко поблагодарил США за поддержку украинского энергосектора.

Отдельно стороны отметили успехи украинско-американского сотрудничества в атомной отрасли и подчеркнули необходимость его углубления и расширения. В этом контексте отмечались перспективы реализации проектов строительства новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС. говорится в сообщении

Также обсуждались реформы в украинской энергетике, в частности вопрос корпоратизации государственных энергетических компаний и процесс интеграции украинских энергетических рынков в европейские.

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