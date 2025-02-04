Руководитель нефтяной компании Крис Райт возглавит Министерство энергетики США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сенат США утвердил Криса Райта на должность министра энергетики 59 голосами против 38. Назначение вызвало споры из-за его связей с нефтяным сектором и взносов в кампанию Трампа.

Сенат США утвердил руководителя Liberty Energy - компании, специализирующейся на добыче энергоносителей методом гидроразрыва Криса Райта, на должность министра энергетики. Об этом сообщает The Hill, передает УНН.

Детали

Согласно информации, его кандидатуру поддержали 59 сенаторов, тогда как 38 выступили против. 

Решение поддержали не только республиканцы, но и ряд демократов, в частности представители штатов Колорадо, Нью-Мексико и Аризоны. Независимый сенатор Ангус Кинг также проголосовал за Райта, что обеспечило ему необходимое большинство. 

Законодатели отмечали его опыт в энергетическом секторе, включая ядерную и возобновляемую энергетику. В то же время его прошлые высказывания о связи между изменениями климата и экстремальными погодными явлениями вызвали беспокойство у части сенаторов. Несмотря на это, во время выступления он признал проблему изменений климата и назвал ее глобальным вызовом. 

Возглавив Министерство энергетики, Райт будет контролировать программы исследований в области энергетики, финансирование проектов и управление ядерным арсеналом США. 

Его назначение сопровождается спорами из-за тесных связей с нефтяным сектором и значительных финансовых взносов в предвыборную кампанию Дональда Трампа. По данным открытых источников, Райт пожертвовал более 225 тысяч долларов в поддержку президента и Республиканской партии. 

Сторонники Райта считают его специалистом, который может изменить энергетическую политику администрации Байдена и сделать акцент на надежных источниках энергии. Однако экологические организации и критики опасаются, что его лояльность к ископаемому топливу может затормозить развитие чистой энергетики и подорвать усилия в борьбе с изменениями климата. 

Министры энергетики США и Украины обсудили строительство новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС14.02.24, 23:20 • 38730 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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