Джо Байден вручив 19 лауреатам Президентську медаль Свободи

Чинний президент Сполучених Штатів (США) Джо Байден вручив президентські медалі 19 людям. В список потрапили футболіст Ліонель Мессі, головна редакторка журналу Vogue Анна Вінтур та американська політична діячка Гілларі Клінтон. Деякі отримали цю медаль посмертно. Відповідний наказ опублікували на сайті Білого дому, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що президентська медаль Свободи — це найвища цивільна відзнака у США, що вручається персонам, які зробили вагомий внесок у процвітання, цінності чи безпеку країни, мир у світі чи інші важливі суспільні, державні чи приватні справи.

Цього разу список поповнили 19 людей з різних країн. Як повідомили у Білому домі, їх нагородять 4 січня. У списку присутні:

1. Хосе Андрес - відомий іспано-американський кулінарний новатор, який популяризував тапас у Сполучених Штатах. Його Всесвітня центральна кухня надає масштабну допомогу громадам, які постраждали від стихійних лих і конфліктів у всьому світі.

2. Боно - фронтмен рок-групи U2 і піонером боротьби зі СНІДом і бідністю. Він об’єднав політиків протилежних партій, щоб створити програму Сполучених Штатів PEPFAR проти СНІДу, і є співзасновником агітаційних організацій ONE та (RED).

3. Ештон Болдуін Картер (посмертно) - був 25-м міністром оборони і присвятив свою кар’єру, щоб зробити націю безпечнішою для всіх. Впродовж кар'єри він працював в демократичній і республіканській адміністраціях під керівництвом 11 міністрів оборони.

4. Гілларі Клінтон - американська політична діячка, дипломатка, державна секретарка США (2009—2013) і перша леді США (1993—2001). Вона стала першою жінкою від Демократичної партії на посаду президента США у 2016 році, але програла Трампу.

5. Майкл Дж. Фокс - актор, який отримав п'ять премій "Еммі", чотири "Золоті глобуси", дві премії Гільдії кіноакторів і премію "Греммі". Він є всесвітньо відомим прихильником досліджень і розробок хвороби Паркінсона.

6. Тім Гілл - режисер та сценарист. Він просуває права ЛГБТК+ та рівність. Після трансформації видавничої індустрії за допомогою новаторського програмного забезпечення він досягнув ключових перемог у боротьбі за рівність шлюбів.

7. Доктор Джейн Гудолл - антропологиня та екологиня, чиї дослідження змінили людське розуміння приматів та еволюції людини. Вона є пристрасним прихильником розширення можливостей окремих людей і громад для захисту та збереження природного світу.

8. Фанні Лу Хамер (посмертно) - афроамериканська активістка, яка боролася за расову справедливість в Америці. Як засновниця Демократичної партії свободи Міссісіпі, вона кинула виклик виключенню темношкірих голосів у політичній системі та заклала основу для Закону про виборчі права 1965 року.

9. Ервін "Меджик" Джонсон - баскетболіст у відставці, який привів "Лос-Анджелес Лейкерс" до п’яти чемпіонських титулів. Поза кортом він є успішним підприємцем і філантропом, який підтримує незабезпечені громади через свій Фонд Меджіка Джонсона.

10. Роберт Френсіс Кеннеді (посмертно) - прокурор, який боровся з расовою сегрегацією, і як сенатора Сполучених Штатів, який намагався подолати бідність і нерівність у країні.

11. Ральф Лорен - модельєр, який створив бренд стилю, що втілює позачасову елегантність і американські традиції. Він вплинув на культуру, бізнес і благодійність, зокрема у боротьбі з раком і збереженні зіркового прапора.

12. Ліонель Мессі - один із найтитулованіших футболістів сучасності. Він підтримує програми охорони здоров’я та освіти для дітей у всьому світі через Фонд Лео Мессі та є послом доброї волі ЮНІСЕФ.

13. Вільям Сенфорд Най - американський популяризатор науки, комік та шоумен, який вплинув на покоління американських студентів. Його відданість науковій освіті продовжується через його роботу як генерального директора Planetary Society та як активного прихильника дослідження космосу та охорони навколишнього середовища.

14. Джордж В. Ромні (посмертно) - був бізнесменом, головою правління та президентом American Motors Corporation. Будучи державним службовцем, він пізніше був 43-м губернатором штату Мічиган і третім міністром житлового будівництва та міського розвитку.

15. Девід Рубінштейн - співзасновник і співголова The Carlyle Group. Він відомий своєю благодійністю та щедрою підтримкою реставрації історичних пам’яток і культурних установ країни.

16. Джордж Сорос - інвестор, філантроп і засновник Open Society Foundations. Завдяки своїй мережі фондів, партнерів і проєктів у більш ніж 120 країнах Сорос зосереджується на глобальних ініціативах, які зміцнюють демократію, права людини, освіту та соціальну справедливість.

17. Джордж Стівенс-молодший - письменник, режисер, письменник і драматург. Його кар’єра була присвячена збереженню та прославленню найкращого американського кіно та сценічного мистецтва, в тому числі шляхом заснування Американського інституту кіно та створення Почесного центру Кеннеді.

18. Дензел Вашингтон - актор, режисер і продюсер, який отримав дві премії "Оскар", премію "Тоні", два "Золоті глобуси" та премію Сесіла Б. Де Мілля за життєві досягнення в 2016 році. Він також служив національним прессекретарем Клубів хлопчиків і дівчаток Америки більше 25 років.

19. Анна Вінтур - головна редакторка модного журналу Vogue із 1988 року. Вона також є провідним архітектором щорічного збору коштів Met Gala та головним директором із контенту Condé Nast. Свою нагороду вона отримала за благодійність

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