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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Джо Байден вручил 19 лауреатам Президентскую медаль Свободы

Джо Байден вручил 19 лауреатам Президентскую медаль Свободы

Киев  •  УНН

 • 3732 просмотра

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Президент США Джо Байден вручил высшую гражданскую награду страны 19 выдающимся лицам. Среди награжденных - футболист Месси, политик Хиллари Клинтон, редактор Vogue Анна Винтур и другие выдающиеся деятели.

Действующий президент Соединенных Штатов (США) Джо Байден вручил президентские медали 19 людям. В список попали футболист Лионель Месси, главный редактор журнала Vogue Анна Винтур и американский политический деятель Хиллари Клинтон. Некоторые получили эту медаль посмертно. Соответствующий приказ опубликовали на сайте Белого дома, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что президентская медаль Свободы - это высшая гражданская награда в США, вручаемая персонам, которые внесли весомый вклад в процветание, ценности или безопасность страны, мир в мире или другие важные общественные, государственные или частные дела.

На этот раз список пополнили 19 человек из разных стран. Как сообщили в Белом доме, их наградят 4 января. В списке присутствуют:

1. Хосе Андрес - известный испано-американский кулинарный новатор, который популяризировал тапас в Соединенных Штатах. Его Всемирная центральная кухня оказывает масштабную помощь общинам, пострадавшим от стихийных бедствий и конфликтов во всем мире.

2. Боно - фронтмен рок-группы U2 и пионер в борьбе со СПИДом и бедностью. Он объединил политиков противоположных партий, чтобы создать программу Соединенных Штатов PEPFAR против СПИДа, и является соучредителем агитационных организаций ONE и (RED).

3. Эштон Болдуин Картер (посмертно) - был 25-м министром обороны и посвятил свою карьеру, чтобы сделать нацию более безопасной для всех. За свою карьеру он работал в демократической и республиканской администрациях под руководством 11 министров обороны.

4. Хиллари Клинтон - американский политический деятель, дипломат, государственный секретарь США (2009-2013) и первая леди США (1993-2001). Она стала первой женщиной от Демократической партии на пост президента США в 2016 году, но проиграла Трампу.

5. Майкл Дж. Фокс - актер, получивший пять премий "Эмми", четыре "Золотых глобуса", две премии Гильдии киноактеров и премию "Грэмми". Он является всемирно известным сторонником исследований и разработок болезни Паркинсона.

6. Тим Гилл - режиссер и сценарист. Он продвигает права ЛГБТК+ и равенство. После трансформации издательской индустрии с помощью новаторского программного обеспечения он достиг ключевых побед в борьбе за равенство браков.

7. Доктор Джейн Гудолл - антрополог и эколог, чьи исследования изменили человеческое понимание приматов и эволюции человека. Она является страстным сторонником расширения возможностей отдельных людей и общин для защиты и сохранения природного мира.

8. Фанни Лу Хамер (посмертно) - афроамериканская активистка, которая боролась за расовую справедливость в Америке. Как основательница Демократической партии свободы Миссисипи, она бросила вызов исключению темнокожих голосов в политической системе и заложила основу для Закона об избирательных правах 1965 года.

9. Эрвин "Мэджик" Джонсон - баскетболист в отставке, который привел "Лос-Анджелес Лейкерс" к пяти чемпионским титулам. Вне корта он является успешным предпринимателем и филантропом, который поддерживает необеспеченные общины через свой Фонд Мэджика Джонсона.

10. Роберт Фрэнсис Кеннеди (посмертно) - прокурор, боровшийся с расовой сегрегацией, и как сенатор Соединенных Штатов, пытавшийся преодолеть бедность и неравенство в стране.

11. Ральф Лорен - модельер, создавший бренд стиля, воплощающий вневременную элегантность и американские традиции. Он повлиял на культуру, бизнес и благотворительность, в частности в борьбе с раком и сохранении звездного флага.

12. Лионель Месси - один из самых титулованных футболистов современности. Он поддерживает программы здравоохранения и образования для детей во всем мире через Фонд Лео Месси и является послом доброй воли ЮНИСЕФ.

13. Уильям Сэнфорд Най - американский популяризатор науки, комик и шоумен, который повлиял на поколение американских студентов. Его преданность научному образованию продолжается через его работу в качестве генерального директора Planetary Society и как активного сторонника исследования космоса и охраны окружающей среды.

14. Джордж В. Ромни (посмертно) - был бизнесменом, председателем правления и президентом American Motors Corporation. Будучи государственным служащим, он позже был 43-м губернатором штата Мичиган и третьим министром жилищного строительства и городского развития.

15. Дэвид Рубинштейн - соучредитель и сопредседатель The Carlyle Group. Он известен своей благотворительностью и щедрой поддержкой реставрации исторических памятников и культурных учреждений страны.

16. Джордж Сорос - инвестор, филантроп и основатель Open Society Foundations. Благодаря своей сети фондов, партнеров и проектов в более чем 120 странах Сорос сосредотачивается на глобальных инициативах, которые укрепляют демократию, права человека, образование и социальную справедливость.

17. Джордж Стивенс-младший - писатель, режиссер, писатель и драматург. Его карьера была посвящена сохранению и прославлению лучшего американского кино и сценического искусства, в том числе путем основания Американского института кино и создания Почетного центра Кеннеди.

18. Дензел Вашингтон - актёр, режиссёр и продюсер, получивший две премии "Оскар", премию "Тони", два "Золотых глобуса" и премию Сесила Б. Де Милля за жизненные достижения в 2016 году. Он также служил национальным пресс-секретарем Клубов мальчиков и девочек Америки более 25 лет.

19. Анна Винтур - главный редактор модного журнала Vogue с 1988 года. Она также является ведущим архитектором ежегодного сбора средств Met Gala и главным директором по контенту Condé Nast. Свою награду она получила за благотворительность

Напомним

Госдепартамент США обнародовал декларацию подарков семье Байденов от мировых лидеров. Самым дорогим оказался бриллиант стоимостью $20 тыс. от премьера Индии, а от Зеленского - коллаж за $2,4 тыс.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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