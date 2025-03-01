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"путін перший" - Демократична партія США про пріорітети Білого дому

Київ • УНН

 • 76947 перегляди

Демократична партія США розкритикувала адміністрацію Трампа після зустрічі з Зеленським 28 лютого 2025 року. Після публічної суперечки між президентами щодо миру Трамп наказав українській делегації залишити Білий дім.

"путін перший" - Демократична партія США про пріорітети Білого дому

Демократична партія США заявила про те, що Білий дім віддає пріорітет російському керівництву, зробивши відповідну публікацію у соцмережі Х(Twitter), передає УНН.

путін перший. Виправили для вас

- йдеться у повідомленні.

Американські демократи доповнили допис зображенням, яке адресували Білому дому.

Публікація була відповіддю на пост адміністрації Трампа у соцмережі Х, зроблена після зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом США 28 лютого 2025 року.

Нагадаємо, між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка.

Білий дім оприлюднив частину діалогу між Трампом та Зеленським в Овальному кабінеті. Трамп заявив про неготовність України до миру та застеріг щодо ризику Третьої світової війни.

Після публічної суперечки в прямому ефірі Трамп і Зеленський розійшлися по різних кімнатах. Президент США особисто розпорядився, щоб українська делегація залишила Білий дім, перервавши заплановані переговори.

Колишній радник президента США Джон Болтон заявив, що Трамп і Венс відкрито підтримали росію у війні проти України. За його словами, це становить серйозну загрозу національній безпеці США.

FT: Трамп та Венс могли готуватися до суперечки із Зеленським28.02.25, 20:59 • 27375 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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