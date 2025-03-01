"путін перший" - Демократична партія США про пріорітети Білого дому
Київ • УНН
Демократична партія США розкритикувала адміністрацію Трампа після зустрічі з Зеленським 28 лютого 2025 року. Після публічної суперечки між президентами щодо миру Трамп наказав українській делегації залишити Білий дім.
Демократична партія США заявила про те, що Білий дім віддає пріорітет російському керівництву, зробивши відповідну публікацію у соцмережі Х(Twitter), передає УНН.
путін перший. Виправили для вас
Американські демократи доповнили допис зображенням, яке адресували Білому дому.
Публікація була відповіддю на пост адміністрації Трампа у соцмережі Х, зроблена після зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом США 28 лютого 2025 року.
Нагадаємо, між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка.
Білий дім оприлюднив частину діалогу між Трампом та Зеленським в Овальному кабінеті. Трамп заявив про неготовність України до миру та застеріг щодо ризику Третьої світової війни.
Після публічної суперечки в прямому ефірі Трамп і Зеленський розійшлися по різних кімнатах. Президент США особисто розпорядився, щоб українська делегація залишила Білий дім, перервавши заплановані переговори.
Колишній радник президента США Джон Болтон заявив, що Трамп і Венс відкрито підтримали росію у війні проти України. За його словами, це становить серйозну загрозу національній безпеці США.
FT: Трамп та Венс могли готуватися до суперечки із Зеленським28.02.25, 20:59 • 27375 переглядiв