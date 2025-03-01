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"путин первый" - Демократическая партия США о приоритетах Белого дома

Киев • УНН

 • 76941 просмотра

Демократическая партия США раскритиковала администрацию Трампа после встречи с Зеленским 28 февраля 2025 года. После публичного спора между президентами о мире Трамп приказал украинской делегации покинуть Белый дом.

"путин первый" - Демократическая партия США о приоритетах Белого дома

Демократическая партия США заявила о том, что Белый дом отдает приоритет российскому руководству, сделав соответствующую публикацию в соцсети Х(Twitter), передает УНН.

путин первый. Исправили для вас

- говорится в сообщении.

Американские демократы дополнили сообщение изображением, которое адресовали Белому дому.

Публикация была ответом на пост администрации Трампа в соцсети Х, сделанная после встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США 28 февраля 2025 года.

Напомним, между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возник напряженный спор.

Белый дом обнародовал часть диалога между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете. Трамп заявил о неготовности Украины к миру и предостерег о риске Третьей мировой войны.

После публичной перепалки в прямом эфире Трамп и Зеленский разошлись по разным комнатам. Президент США лично распорядился, чтобы украинская делегация покинула Белый дом, прервав запланированные переговоры.

Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что Трамп и Вэнс открыто поддержали Россию в войне против Украины. По его словам, это представляет серьезную угрозу национальной безопасности США.

FT: Трамп и Вэнс могли готовиться к перепалке с Зеленским28.02.25, 20:59 • 27375 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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