"путин первый" - Демократическая партия США о приоритетах Белого дома
Киев • УНН
Демократическая партия США раскритиковала администрацию Трампа после встречи с Зеленским 28 февраля 2025 года. После публичного спора между президентами о мире Трамп приказал украинской делегации покинуть Белый дом.
Демократическая партия США заявила о том, что Белый дом отдает приоритет российскому руководству, сделав соответствующую публикацию в соцсети Х(Twitter), передает УНН.
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Американские демократы дополнили сообщение изображением, которое адресовали Белому дому.
Публикация была ответом на пост администрации Трампа в соцсети Х, сделанная после встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США 28 февраля 2025 года.
Напомним, между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возник напряженный спор.
Белый дом обнародовал часть диалога между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете. Трамп заявил о неготовности Украины к миру и предостерег о риске Третьей мировой войны.
После публичной перепалки в прямом эфире Трамп и Зеленский разошлись по разным комнатам. Президент США лично распорядился, чтобы украинская делегация покинула Белый дом, прервав запланированные переговоры.
Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что Трамп и Вэнс открыто поддержали Россию в войне против Украины. По его словам, это представляет серьезную угрозу национальной безопасности США.
FT: Трамп и Вэнс могли готовиться к перепалке с Зеленским28.02.25, 20:59 • 27375 просмотров