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Білий дім про суперечку Трампа з Зеленським: президент США та Венс не дозволять "скористатися" американським народом

Київ • УНН

 • 28420 перегляди

Білий дім оприлюднив частину діалогу між Трампом та Зеленським в Овальному кабінеті. Трамп заявив про неготовність України до миру та застеріг щодо ризику Третьої світової війни.

Білий дім про суперечку Трампа з Зеленським: президент США та Венс не дозволять "скористатися" американським народом

Білий дім оприлюднив частину суперечки Президента Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, наголосивши, що американський лідер та віце-президент Джей Ді Венс ніколи не дозволять "скористатися" американським народом, передає УНН.

Президент Дональд Дж. Трамп і віце-президент Джей Д. Венс завжди відстоюватимуть інтереси американського народу та тих, хто поважає позицію Сполучених Штатів у світі, і ніколи не дозволять скористатися американським народом,

- йдеться в заяві.

Президент Трамп: "Дозвольте мені сказати вам, у вас немає карт. З нами у вас є картки, але без нас у вас немає карток".

Білий дім також публікує декілька тез, завдяки яким хоче підкреслити складну ситуацію в якій опинилася Україна через вторгнення рф.

Наприклад, Білий дім наводить опитуванням Gallup, де вказується, що більше половини (52%) українців хочуть швидкого припинення війни і вважають, що Україна "має бути відкритою для поступки частини території в обмін на мир".

Лише 1% українців підтримують ідею йти на поступки рф – Президент19.02.25, 14:37 • 36145 переглядiв

З моменту оголошення воєнного стану в Україні на військову службу призвали 1 000 050 українців. У жовтні 2024 року Україна оголосила про призов ще 160 000 осіб — таким чином загальна кількість призовників українців сягне 1 160 050 осіб,

- пише Білий дім.

Далі Білий дім наводить слова Трампа під час суперечки: "Ви граєте в азартні ігри з Третьою світовою війною".

Далі Білий дім нібито виправдовуючи слова Трампа зазначає, що сам Зеленський визнав, що ситуація в Україні може призвести до Третьої світової війни, і що без допомоги США вони програють: "Третя світова війна може розпочатися в Україні, продовжитися в Ізраїлі, а звідти перекинутися в Азію, а потім вибухнути десь".

Президент Трамп: "Я дав вам джавеліни, щоб знищити всі ці танки. Обама дав вам простирадла".

У Білому домі, щоб підкріпити цитату Трампа згадують, він схвалив продаж летальної зброї Україні у 2017 році, зокрема ракети Javelin американського виробництва.

Також згадали про схвалення продажу оборонної летальної зброї Україні на 39 мільйонів доларів у 2019 році.

Віцепрезидент Венс до Зеленського: "Ви поїхали до Пенсільванії та агітували за опозицію в жовтні".

Зеленського критикували за агітацію проти президента Трампа в Пенсільванії,

- заявили в Білому домі.

Контекст

Видання Financial Times писало, що президент США Дональд Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс могли готуватися до суперечки з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб поставити його в ще слабшу позицію на переговорах.

Так, між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Зеленський зробив першу заяву про візит в Сполучені Штати після суперечки із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей ді Венсом у Білому домі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народові. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".

Анна Мурашко

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