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Белый дом о споре Трампа с Зеленским: президент США и Вэнс не позволят «воспользоваться» американским народом

Киев • УНН

 • 28419 просмотра

Белый дом обнародовал часть диалога между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете. Трамп заявил о неготовности Украины к миру и предостерег о риске Третьей мировой войны.

Белый дом о споре Трампа с Зеленским: президент США и Вэнс не позволят «воспользоваться» американским народом

Белый дом обнародовал часть спора Президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, отметив, что американский лидер и вице-президент Джей Ди Вэнс никогда не позволят «воспользоваться» американским народом, передает УНН.

Президент Дональд Дж. Трамп и вице-президент Джей Д. Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает позицию Соединенных Штатов в мире, и никогда не позволят воспользоваться американским народом,

- говорится в заявлении.

Президент Трамп: «Позвольте мне сказать вам, у вас нет карт. С нами у вас есть карты, но без нас у вас нет карт».

Белый дом также публикует несколько тезисов, благодаря которым хочет подчеркнуть сложную ситуацию в которой оказалась Украина из-за вторжения рф.

Например, Белый дом приводит опрос Gallup, где указывается, что более половины (52%) украинцев хотят быстрого прекращения войны и считают, что Украина «должна быть открытой для уступки части территории в обмен на мир».

Лишь 1% украинцев поддерживают идею идти на уступки рф - Президент19.02.25, 14:37 • 36143 просмотра

С момента объявления военного положения в Украине на военную службу призвали 1 000 050 украинцев. В октябре 2024 года Украина объявила о призыве еще 160 000 человек - таким образом общее количество призывников украинцев достигнет 1 160 050 человек,

- пишет Белый дом.

Далее Белый дом приводит слова Трампа во время спора: «Вы играете в азартные игры с Третьей мировой войной».

Далее Белый дом якобы оправдывая слова Трампа отмечает, что сам Зеленский признал, что ситуация в Украине может привести к Третьей мировой войне, и что без помощи США они проиграют: «Третья мировая война может начаться в Украине, продолжиться в Израиле, а оттуда перекинуться в Азию, а затем взорваться где-то».

Президент Трамп: «Я дал вам джавелины, чтобы уничтожить все эти танки. Обама дал вам простыни».

В Белом доме, чтобы подкрепить цитату Трампа вспоминают, он одобрил продажу летального оружия Украине в 2017 году, в частности ракеты Javelin американского производства.

Также упомянули об одобрении продажи оборонного летального оружия Украине на 39 миллионов долларов в 2019 году.

Вице-президент Вэнс к Зеленскому: «Вы поехали в Пенсильванию и агитировали за оппозицию в октябре».

Зеленского критиковали за агитацию против президента Трампа в Пенсильвании,

- заявили в Белом доме.

Контекст

Издание Financial Times писало, что президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс могли готовиться к спору с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поставить его в еще более слабую позицию на переговорах.

Так, между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возник напряженный спор в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.

Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.

Зеленский сделал первое заявление о визите в Соединенные Штаты после спора с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Вэнсом в Белом доме, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский отметил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, «и мы работаем именно для этого».

Анна Мурашко

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