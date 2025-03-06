Україна та США мають обговорити, яким чином працювати далі - Генсек НАТО

США та Україна повинні обговорити, яким чином працювати далі та як вийти зі складних ситуацій. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції, передає УНН.

Це важливо, щоб Україна була в позиції сили, зокрема коли будуть мирні перемовини, коли б вони не сталися. Тому підтримка повинна тривати. США та Україна повинні обговорити яким чином працювати далі, як вийти з цих складних ситуацій. Лист від Президента Зеленського цього тижня було відправлено. Я дуже оптимістичний, що результати будуть позитивними. Я оптимістично ставлюсь до майбутнього - заявив Рютте.

Трамп: "Сьогодні я отримав важливий лист від Зеленського - Україна хоче повернутись до столу перемовин"

Президент Польщі Анджей Дуда додав, що, на його думку, ситуація щодо відносин США та Україною є тимчасовою.

"Я вважаю, що це тимчасова ситуація в плані відносин між США та Україною. Я вважаю, що це тимчасова ситуація, яка пов'язана зі складними переговорами. Те, що в Овальному кабінеті відбулося - це був землетрус, а зараз у нас відхід від землетрусу. Ситуація вже підходить до свого кінця. Я заохочую Зеленського повернутися спокійно до столу переговорів й провести спокійні переговори з президентом США щодо майбутньої підтримки України", - заявив Дуда.

Контекст

5 березня журналіст The Economist Олівер Керрол повідомив, що США вдень обірвала ключову розвідувальну лінію для сповіщень, зокрема системи HIMARS не отримують дані для націлювання.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив паузу з постачанням зброї та розвідданих Україні.

Члена Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, конгресмен Джим Хаймс (Демократична партія) закликав Білий дім негайно припинити паузу в обміні розвідданими між США та Україною.

Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон прокоментував обмеження розвідданих США для України, вказавши, що не лише Сполучені Штати надають Україні важливі розвідувальні дані, але й багато інших країн.