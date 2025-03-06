Украина и США должны обсудить, как работать дальше - Генсек НАТО

США и Украина должны обсудить, каким образом работать дальше и как выйти из сложных ситуаций. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции, передает УНН.

Это важно, чтобы Украина была в позиции силы, в частности когда будут мирные переговоры, когда бы они ни состоялись. Поэтому поддержка должна продолжаться. США и Украина должны обсудить, каким образом работать дальше, как выйти из этих сложных ситуаций. Письмо от Президента Зеленского на этой неделе было отправлено. Я очень оптимистичен, что результаты будут положительными. Я оптимистично смотрю на будущее