Украина и США должны обсудить, как работать дальше - Генсек НАТО
Киев • УНН
Генсек НАТО Рютте заявил о необходимости обсуждения дальнейшего сотрудничества между США и Украиной после письма Зеленского. Президент Польши Дуда назвал текущую ситуацию временной и призвал к спокойным переговорам.
США и Украина должны обсудить, каким образом работать дальше и как выйти из сложных ситуаций. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции, передает УНН.
Это важно, чтобы Украина была в позиции силы, в частности когда будут мирные переговоры, когда бы они ни состоялись. Поэтому поддержка должна продолжаться. США и Украина должны обсудить, каким образом работать дальше, как выйти из этих сложных ситуаций. Письмо от Президента Зеленского на этой неделе было отправлено. Я очень оптимистичен, что результаты будут положительными. Я оптимистично смотрю на будущее
Трамп: "Сегодня я получил важное письмо от Зеленского - Украина хочет вернуться к столу переговоров"05.03.25, 06:00 • 27754 просмотра
Президент Польши Анджей Дуда добавил, что, по его мнению, ситуация в отношениях США и Украины является временной.
"Я считаю, что это временная ситуация в плане отношений между США и Украиной. Я считаю, что это временная ситуация, которая связана со сложными переговорами. То, что произошло в Овальном кабинете - это было землетрясение, а сейчас у нас отход от землетрясения. Ситуация уже подходит к своему концу. Я призываю Зеленского спокойно вернуться к столу переговоров и провести спокойные переговоры с президентом США по поводу будущей поддержки Украины", - заявил Дуда.
Контекст
5 марта журналист The Economist Оливер Керрол сообщил, что США днем оборвали ключевую разведывательную линию для уведомлений, в частности системы HIMARS не получают данные для нацеливания.
Директор ЦРУ Джон Ретклифф подтвердил паузу с поставками оружия и разведданных Украине.
Член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, конгрессмен Джим Хаймс (Демократическая партия) призвал Белый дом немедленно прекратить паузу в обмене разведданными между США и Украиной.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон прокомментировал ограничения разведданных США для Украины, указав, что не только Соединенные Штаты предоставляют Украине важные разведывательные данные, но и многие другие страны.