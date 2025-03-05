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Демократи покидають зал Конгресу під час виступу Трампа: що сталося

Київ • УНН

 • 82498 перегляди

Понад десять конгресменів-демократів залишили залу засідань на знак протесту під час промови Дональда Трампа. Протестувальники були в футболках "Опір" та тримали плакати з написом "Це брехня!".

Демократи покидають зал Конгресу під час виступу Трампа: що сталося

Демократи залишають залу під час виступу Трампа, висловлюючи протест. Про це повідомляє УНН, посилаючися на онлайн-трансляцію виступу президента США Дональда Трампа перед Конгресом.

Деталі

Під час виступу президента Америки Дональда Трампа перед Конгресом кілька демократів покинули залу, висловлюючи свою незгоду з його заявами. Деякі з них були одягнені у футболки з написом "Опір", а інші вигукували гасла на знак протесту. 

Першими залишили залу четверо демократів, на спинах яких було написано "Опір". Їх вихід не залишився непоміченим — республіканці швидко зайняли порожні місця, супроводжуючи це оплесками. Згодом їх приклад наслідували ще кілька членів Демократичної партії, довівши загальну кількість протестувальників до понад десяти. 

Одним із найбільш емоційних моментів стало вигукування представниці Рашиди Тлайб, яка звинуватила Трампа у спробі скоротити соціальні програми. Вона також розгорнула плакат із написом "Це брехня!". Інші депутати-демократи, зокрема Шрі Танедар, висловлювали своє невдоволення плакатами з аналогічними написами. 

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп розпорядився виводити з зали Конгресу присутніх, які порушують порядок під час його виступу. Серед протестувальників був демократ Ел Грін, який намагався зірвати промову гучними вигуками.

"Виведіть цього пана": Трамп вигнав конгресмена-демократа під час своєї промови05.03.25, 04:42 • 100651 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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