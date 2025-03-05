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"Виведіть цього пана": Трамп вигнав конгресмена-демократа під час своєї промови

Київ • УНН

 • 100651 перегляди

Президент США Дональд Трамп розпорядився виводити з зали Конгресу присутніх, які порушують порядок під час його виступу. Серед протестувальників був демократ Ел Грін, який намагався зірвати промову гучними вигуками.

"Виведіть цього пана": Трамп вигнав конгресмена-демократа під час своєї промови

Президент США Дональд Трамп наказав виганяти з зали Конгресу присутніх, які "порушують порядок" під час його промови. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Вже під час початку виступу глави Білого дому кілька демократів намагалися зірвати його гучними вигуками. Серед них був один із найбільших противників Трампа Ел Грін.

Ті учасники, що будуть умивно заважати промові, будуть виведені під охороною. Для того, щоб відновити порядок. Виведіть цього пана з Палати!

- сказав Трамп.

Після цього президент США похвалився своїми успіхами під час перебування на посаді.

"За минулі шість тижнів я підписав більше ста указів і зробив більше ніж 400 дій, щоб відновити оптимізм, здоровий голос та добробут в нашій країні", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа та Україна планують сьогодні підписати широко обговорювану угоду про постачання корисних копалин після провальної зустрічі в Овальному кабінеті. За інформацією Reuters, Трамп повідомив своїм радникам, що він хоче оголосити про угоду у своєму зверненні до Конгресу.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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