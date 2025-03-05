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"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

Киев • УНН

 • 100647 просмотра

Президент США Дональд Трамп распорядился выводить из зала Конгресса присутствующих, которые нарушают порядок во время его выступления. Среди протестующих был демократ Эл Грин, который пытался сорвать речь громкими выкриками.

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

Президент США Дональд Трамп приказал выгонять из зала Конгресса присутствующих, которые "нарушают порядок" во время его речи. Об этом сообщает УНН.

Детали

Уже в начале выступления главы Белого дома несколько демократов пытались сорвать его громкими выкриками. Среди них был один из самых больших противников Трампа Эл Грин.

Те участники, которые будут явно мешать речи, будут выведены под охраной. Для того, чтобы восстановить порядок. Выведите этого господина из Палаты!

- сказал Трамп.

После этого президент США похвалился своими успехами во время пребывания на посту.

"За последние шесть недель я подписал более ста указов и сделал более 400 действий, чтобы восстановить оптимизм, здравый смысл и благосостояние в нашей стране", - сказал Трамп.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа и Украина планируют сегодня подписать широко обсуждаемое соглашение о поставках полезных ископаемых после неудачной встречи в Овальном кабинете. По информации Reuters, Трамп сообщил своим советникам, что он хочет объявить о соглашении в своем обращении к Конгрессу.

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи05.03.25, 04:32 • 118206 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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