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Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Киев • УНН

 • 82495 просмотра

Более десяти конгрессменов-демократов покинули зал заседаний в знак протеста во время речи Дональда Трампа. Протестующие были в футболках "Сопротивление" и держали плакаты с надписью "Это ложь!".

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Демократы покидают зал во время выступления Трампа, выражая протест. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на онлайн-трансляцию выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом.

Детали

Во время выступления президента Америки Дональда Трампа перед Конгрессом несколько демократов покинули зал, выражая свое несогласие с его заявлениями. Некоторые из них были одеты в футболки с надписью "Сопротивление", а другие выкрикивали лозунги в знак протеста. 

Первыми покинули зал четверо демократов, на спинах которых было написано "Сопротивление". Их выход не остался незамеченным — республиканцы быстро заняли пустые места, сопровождая это аплодисментами. Вскоре их примеру последовали еще несколько членов Демократической партии, доведя общее количество протестующих до более десяти. 

Одним из самых эмоциональных моментов стало выкрикивание представительницы Рашиды Тлайб, которая обвинила Трампа в попытке сократить социальные программы. Она также развернула плакат с надписью "Это ложь!". Другие депутаты-демократы, в частности Шри Танедар, выражали свое недовольство плакатами с аналогичными надписями. 

Напоминаем

Президент США Дональд Трамп распорядился выводить из зала Конгресса присутствующих, которые нарушают порядок во время его выступления. Среди протестующих был демократ Эл Грин, который пытался сорвать речь громкими выкриками.

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи05.03.25, 04:42 • 100647 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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